Elektriker Kran-och lyftutrustning

Är du elektriker och vill vara med och driva framtidens stålindustri? Hos Stegra får du en viktig roll i att se till att våra kranar och lyftutrustning fungerar säkert och effektivt - varje dag. Du arbetar nära tekniken, felsöker och utvecklar systemen som håller vår moderna, hållbara produktion i gång. Här får du använda din kompetens för att verkligen göra skillnad - både för verksamheten och för framtiden.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att en hållbar industri är möjlig. Och för att lyckas med det behöver vi människor som dig. Som elektriker i vårt Mill-wide serviceteam i Boden får du en central roll i att säkerställa driftsäkerheten för kranar, lyftutrustning och packningsmaskiner.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Diagnostisera och reparera elektriska fel i styrsystem och elpaneler för kranar och lyftutrustning.
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på låg- och mellanspänningssystem.
Inspektera maskiner, transformatorer, brytare och kablage för att säkerställa säker drift.
Felsöka elektriska problem med hjälp av elscheman, ritningar och mätutrustning.
Programmera och konfigurera elektriska styrsystem.
Utbilda operatörer i grundläggande underhåll och elsäkerhetsrutiner.
Säkerställa att LOTO-rutiner och korrekt användning av personlig skyddsutrustning följs.
Vi söker dig som:
Har yrkesutbildning eller motsvarande kvalifikation inom el, med goda kunskaper i underhåll och felsökning.
Innehar säkerhetscertifiering, såsom exempelvis ESA eller OSHA; certifikat för kran eller svets är meriterande.
Har erfarenhet från tung industri, exempelvis stålverk, tillverkning eller gruvindustri.
Känner till svenska och europeiska säkerhetsstandarder och branschens regelverk.
Har ett starkt säkerhetsfokus och förmåga att handleda kollegor.
Är noggrann, självständig och strukturerad, men trivs också med att samarbeta.
Är i god fysisk form och bekväm med att arbeta på höjd och bära verktyg.
Goda kunskaper i engelska; grundläggande svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Fullt flyttstöd, inklusive hjälp med boende, researrangemang och flyttkompensation.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
så hjälper vi dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Boden AB
(org.nr 559305-4918)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Jobbnummer
9786525