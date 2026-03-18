Elektriker (kollektivavtal + obegränsad bonus)
På Svea Solar har vi en tydlig vision - att fixa planeten. Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar.
Vi ser vi en ökning i efterfrågan på våra tjänster - fler och fler vill energioptimera sina hem och företag för att slippa höga elräkningar och effekttariffer. För att möta detta söker vi nu resande service - och installationselektriker med utgångspunkt i Malmö, som vill vara med och hjälpa våra kunder att ta kontroll över sin energianvändning och samtidigt bidra till en grönare framtid.
Vi erbjuder
Kollektivavtal med Svenska Elektriker Förbundet (SEF) för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och förmåner. Vi erbjuder löner som ligger över rekommendationen i kollektivavtalet Möjlighet till bonus
Våra bästa elektriker får ungefär 4 000-6 000 kr extra i bonus som läggs på grundlönen. Bonusen har inget tak och baseras på kundnöjdhet.
Säkra arbetsförhållanden
Säkerhet är det första vi pratar om på morgonen och är genomgående i våra processer och rutiner
Ett smidigt upplägg
Du utgår från din hemadress där längsta resa från hemmet är 15 mil. Övernattningar krävs sällan.
Goda utvecklingsmöjligheter
Här kan du läsa om Victor Lindskogs utvecklingsresa på Svea Solar!
Om rollen
Rollen innebär ett självständigt arbete där du som ansvarig elektriker installerar solcellsanläggningar, batterier och laddstolpar hos våra privatkunder - och kopplar in systemen i fastighetens elcentral. I tjänsten reser du mellan kunder med servicebil, och vi tillhandahåller all nödvändig utrustning för arbetet.
Rollen kommer innebära en hel del resor (de elektriker som reser mest har max ca 25 nätter borta per år - och i de fallen bor man i ensamt rum på hotell). Vår ambition är att de absolut längsta resorna till kund är 15 mil.
I rollen ingår:
Kundkontakt och planering i samråd med installationskoordinator
Installation och driftsättning av växelriktare, batterier och laddstolpar
Felsökning
Uppföljning av arbetsmiljöplan
Utföra isolations- och kontinuitetsmätning samt andra kontroller inför drifttagning och fylla i egenkontroller
Hantera vårt interna CRM-system
Vem är du?
Vi söker både juniora och seniora elektriker, där lönen anpassas beroende på senioritet enligt SEF's kollektivavtal.
Grundkrav
Innehar ECY-certifikat
Har genomfört din lärlingsperiod
Behärskar svenska och engelska
Har B-körkort för manuell bil
Trivs med att resa i arbetet
Det är meriterande, men ej ett krav, om du har
Erfarenhet av installationsarbete med solpaneler, batteri, växelriktare och laddstolpar
Som person
Har du högt säkerhets- och kvalitetstänk
Trivs med att arbeta självständigt och att ta eget ansvar, men ser också värdet i teamwork
Vet du hur man ger en outstanding kundupplevelse
Kan du arbeta effektivt och målinriktat
Vill du bli vår nästa kollega?
Vi kommer att hantera ansökningar löpande så vänta inte med att söka! Du kan läsa mer om våra rekryteringsprocesser här.
Läs mer om Svea Solar och våra värderingar här: https://sveasolar.com/en/about-us
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller via Verifiera samt verifierar ECY eller certifikat via Elbranschens Centrala Yrkesnämnd.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Renewable Solar AB
https://careerssweden.sveasolar.com
Testvägen 6 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Svea Solar Sweden
