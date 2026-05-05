Elektriker inom solcells- och energibranschen Dala Solenergi AB
2026-05-05
Dala Solenergi är ett av Dalarnas mest etablerade företag inom grön energi. Med över 12 års erfarenhet och fler än 1 000 genomförda installationer hjälper vi privatpersoner och företag i regionen att ta kontroll över sin energi - med solceller, batterilager och elbilsladdning. Vi fortsätter att växa och söker nu en elektriker som vill vara en del av något som faktiskt gör skillnad.
Om rollen
Som elektriker hos oss är du en nyckelperson ute på fältet. Du installerar och driftsätter solcellsanläggningar, batterilager och laddlösningar, felsöker och dokumenterar enligt gällande regelverk, och samarbetar tätt med våra projektledare och montörer. Du möter kunden direkt och är en viktig del av upplevelsen de får av oss.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av solcellsanläggningar, batterilager och elbilsladdning
Felsökning, dokumentation och elsäkerhetskontroll
Teknisk rådgivning på plats hos kund
Samarbete med projektansvariga för att säkerställa kvalitet och leverans
Vi söker dig som
Är utbildad och behörig elektriker
Har minst 2-3 års erfarenhet från installations- eller servicearbete, gärna inom solceller, laddinfrastruktur eller batterier
Är självgående, strukturerad och tar eget ansvar
Har god förståelse för elsäkerhet och dokumentation
Har B-körkort
Erfarenhet från solcellsbranschen är meriterande men inte ett krav - rätt person med rätt inställning är viktigare.
Vad du får hos oss
Fast anställning i ett stabilt och lönsamt bolag med lång historik i Dalarna
Konkurrenskraftig lön och tjänstebil
Frihet under ansvar - din insats syns och värderas
Möjlighet att växa tekniskt och ta mer ansvar över tid
Ett engagerat team med stark sammanhållning och god stämning
Varför Dala Solenergi?
Vi är inte ett nystartat bolag som testar marknaden. Vi har byggt upp vår position under 12 år och vet vad vi håller på med. Hos oss får du stabilitet och erfarenhet i ryggen, kombinerat med en bransch som är på stark frammarsch. Dina idéer och din insats märks på riktigt här - vi är tillräckligt stora för att erbjuda trygghet och tillräckligt lokala för att varje person räknas.
Ansök idag!
Skicka din ansökan till oss så hör vi av oss. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: joel@dalasolenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalasolenergi AB
(org.nr 556997-8421)
Stationsgatan 38 (visa karta
)
784 35 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Hallström joel@dalasolenergi.se Jobbnummer
9893426