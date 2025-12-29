Elektriker inom entreprenad, service och industri
2025-12-29
Elektriker - Stockholm
Installationselektriker | Industrielektriker | Serviceelektriker
Långsiktiga projekt | Start omgående | Anställning hos eLinked AB
eLinked växer och söker nu flera installationselektriker, industrielektriker och serviceelektriker till våra kunders projekt runt om i Stockholm.
Vi arbetar med långtgående projekt inom flera olika områden - när ett projekt avslutas flyttar vi dig vidare till nästa uppdrag inom det område du vill fortsätta utvecklas i.
För dig som är sugen på att resa och tjäna lite extra erbjuder vi även resejobb.
Om uppdragen
Vi erbjuder arbetsplatser inom bland annat:
Nyproduktion av flera säkerhetsklassade anläggningar
Infrastrukturprojekt inom tunnelarbeten
Service på fasta, långtgående ramavtal
Nyproduktion av serverhallar
Ombyggnation och nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter
Resejobb inom nyproduktion, distributionsnät, Installation av snabbladdare och batterilagring mm.
Här finns möjlighet att fokusera på det område du trivs bäst med - installation, industri eller service - eller att bredda dig om du vill ha variation.
Som elektriker hos oss arbetar du med installation, felsökning, service eller underhåll beroende på inriktning och projekt. Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation på säkerhetsklassade skyddsobjekt, industrier och fastigheter
Installation och driftsättning i nyproduktion och ombyggnation
Mindre entreprenader, ombyggnader och tilläggsarbeten
Förebyggande underhåll och åtgärder för våra kunders anläggningar
Deltagande i större projekt inom tunnel, serverhallar och bostadsproduktion
I vissa roller arbetar du självständigt med egen servicebil, i andra ingår du i projektteam vid större entreprenader. Arbetet är spritt över södra, centrala och norra Stockholm, oftast med utgångspunkt från hemmet. För resejobb utgår du från Stockholm men arbetar på annan ort enligt överenskommelse.Bakgrund
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Har minst 3 års erfarenhet av service, installation eller industri inom el
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga på svenska och trivs med kundkontakt
Har god samarbetsförmåga och arbetsmoral
Innehar B-körkort
Kompetensområden
Vi söker elektriker som har erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
Svagström, exempelvis:
CCTV
Passagesystem
Inbrotts- och brandlarm
Tele och data
Fiberinstallation
Nätverk/Accesspunkter
BMS/överordnade system är meriterande
Lågspänning, exempelvis:
Kanalisation och kabeldragning
Inkoppling av kraft och belysning
Strömskenor
Centraler och ställverk
Belysningsanläggningar och belysningsstyrning (t.ex. DALI/KNX)
Reservkraft och UPS-lösningar
Erfarenhet som ledande montör, av styr- och reglersystem, automation eller industriella anläggningar är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Trygg anställning hos eLinked AB med kollektivavtal
God lön efter erfarenhet samt restidsersättning
Egen servicebil vid serviceuppdrag, arbetstelefon med fria samtal och surf
Tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling, utbildningar och interna karriärvägar
Möjlighet till långsiktiga projekt inom det område du vill arbeta i
Möjlighet till resejobb för dig som vill se fler arbetsplatser runt om i landet
Ett familjärt arbetsklimat med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Ett härligt team med många trevliga kollegor och gemensamma aktiviteterSå ansöker du
Vill du ha en trygg arbetsgivare som erbjuder en stor bredd av olika arbeten och som verkligen värnar om sina anställda? Sök då tjänsten redan idag.
Skicka in din ansökan med CV och skriv vilket/vilka områden du är intresserad av att arbeta inom. Vi kontaktar dig så snart vi kan. Urval sker löpande och start är omgående eller enligt överenskommelse.
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se Jobbnummer
