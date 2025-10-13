Elektriker i Borlänge
Manpower AB / Installationselektrikerjobb / Borlänge Visa alla installationselektrikerjobb i Borlänge
2025-10-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Är du elektriker i Borlänge/Falun och intresserad av ett arbete inom service och installation? Manpower EL & Tele söker nu engagerade elektriker som brinner för elbranschens mångsidiga utmaningar. Om du har en passion för yrket är du precis den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Våra elektriker arbetar i olika miljöer där den ena dagen inte är den andra dagen lik. Främst med uppdrag inom installation men yrken inom andra el-områden kan förekomma. Nu hjälper vi en kund med att hitta sin nya serviceelektriker. Stort fokus kommer att ligga på personlighet då en stor del av arbetet cirkulerar kring kundbemötande.Kvalifikationer
* Gymnasialutbildning inom EL- Installation
* ESA
* HLR
* B-körkort
* ECY och 2 års erfarenhet
Vi erbjuder
* Spännande och varierande arbetsuppgifter
* Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
* Konkurrenskraftig lön och förmåner
* Möjlighet att arbeta i ett dynamiskt och erfaret team
Ansök nu och gör ditt nästa karriärsteg!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Josua Jakobsson via e-post: josua.jakobsson@manpower.se
.
Observera att vi endast accepterar ansökningar via vår webbplats. Ansök med din registrerade profil via ansökningslänken i annonsen. Vi genomför urval löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Så tveka inte, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi är stolta att vara en del av Manpower Group och att förse våra kunder med högkvalificerad kompetens inom el, tele, data och larm. Vår mission är att hjälpa våra kunder att växa. Manpower El & Tele AB erbjuder snabba och flexibla bemanningslösningar genom vårt unika samarbete med Svenska Elektrikerförbundet. Vi sätter kvalitet i fokus och ser till att matcha rätt kompetens efter dina behov. Vi har ett brett nätverk av kompetenta kandidater och samarbetar med flera utbildningsinrättningar i Sverige. Våra konsulter får kontinuerlig fortbildning under sin anställning hos oss för att ytterligare bygga på sin kompetens. Gör ditt nästa kliv i karriären med Manpower El & Tele AB!
| elotele | Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75b9b3aa-ee9f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower EL & Tele AB Kontakt
Josua Jakobsson josua.jakobsson@manpower.se Jobbnummer
9554189