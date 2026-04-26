Elektriker för arbete som leveranskoordinator - Göteborg
Har du tidigare erfarenhet från koordinering av arbete och uppdrag, samt trivs som spindeln i nätet mellan kunder och leverans-teamet, och är tekniskt kunnig? Är du en tidigare elektriker med intresse av att arbeta på kontor med support och koordinering? Vi söker en leveranskoordinator för arbete inom installationsbranschen.Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
Som leveranskoordinator kommer du ansvara för koordineringen av arbete samt bokning av batteri- och laddboxinstallationer hos era kunder. Du kommer vara kopplingen mellan kontoret, era kunder och elektrikerna ute på plats. I denna roll kommer du arbeta mycket med kundkontakt samtidigt som du kommer hantera administration och beställningar.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Bokning och koordinering av era installationer hos kund.
• Daglig kontakt med elektriker i fält och installationssupport samt administration med era leveranser.
• Hjälpa till med att säkerställa god kvalitet och struktur i era leveransflöden.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av leveranskoordinering och support eller har jobbat som elektriker och har erfarenhet inom området som underlättar din förmåga att ge support till dina kollegor.
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är kommunikativ och lösningsorienterad. I ditt arbete kommer du ha kundkontakter och din förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Det krävs också att du är en ordningsam person då du kommer planera arbeten och uppdrag åt dina elektriker-kollegor.Kvalifikationer
• God teknisk förståelse
• Goda kunskaper i engelska och svenska i tal såväl som skrift
• Erfarenhet av en liknande roll
• God kommunikativ förmåga och trygg i kunddialog
Meriterande:
• Bakgrund från installationsbranschen som exempelvis elektriker
• B-körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Koordinator i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
418 77 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
