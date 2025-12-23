Elektriker Fastighet
Barona Teknik & Installation AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vår kund Lassila och Tikanoja har fått förtroendet att ansvara för driften hos ytterligare en stor aktör på fastighetsmarknaden i Stockholmsområdet och behöver nu utöka sin styrka med två st Elektriker. Vi söker någon med minst 3 års relevant erfarenhet.
Ansvarsområden:
Service och underhåll, utbyte av armaturer, uttag, strömställare och liknande, felsökning etc. Även nyinstallation kan förekomma.
Som elektriker hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete med mycket eget ansvar. Du kommer att arbeta både praktiskt och problemlösande i hela Stockholmsområdet, med uppgifter som:
Utföra tillsyn & skötsel och/eller avhjälpande underhåll på definierade fastighetsobjekt
Installera, underhålla, modifiera och reparera alla elektriska distributionssystem och tillhörande elektrisk utrustning Inspektera och prova komponenter i elektriska system
Ansvara för teknisk service och underhåll av fastigheterna samt utföra akuta arbeten vid behov Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande vuxenutbildning samt vara certifierad elektriker
Minst 3 års erfarenhet inom elektrikeryrket och kunskaper motsvarande minst auktorisation B
Erfarenhet av att utföra avhjälpande och planerat underhåll inom solcellsteknik
Goda kunskaper och färdigheter för elektrisk installation, underhåll och reparation av elektriska system och utrustning
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt
Körkort B
Meriterande:
Certifikat som ECY, Fallskydd, Heta arbeten, Liftkort
Kunskaper inom Styr- och reglerteknik
Erfarenhet av arbete med solceller
Servicebil ingår med möjlighet till hemgaragering. Bor man nära, eller om det är mer passande, kan man utgå från kontoret och hämta bilen där. Det rör sig dock inte om ett förmånsavtal för bilarna, de används alltså endast i arbetet. Beståndet av fastigheter sträcker sig från Farsta till Tensta, med ett huvudsakligt geografiskt ansvarsområde, vi strävar efter att ta hänsyn till var man bor.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Lassila & Tikanoja FM AB. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johnny Seijsing på johnny.seijsing@barona.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lassila & Tikanoja Kontakt
Johnny Seijsing johnny.seijsing@barona.se Jobbnummer
9663434