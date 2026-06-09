Elektriker entreprenad - Västerås

Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Västerås
2026-06-09


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Är du en elektriker som trivs att arbeta på flera olika entreprenadprojekt? Vi söker nu en entreprenadelektriker för ny- och ombyggnationer - både små och stora projekt. Hos oss blir du en del av ett team där tekniskt kunnande, ritningsläsning och effektivitet värderas högt.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Som entreprenadelektriker hos oss arbetar du med elinstallationer i allt från större nyproduktioner till komplexa ombyggnationer. Rollen kräver att du kan arbeta strukturerat i ett högt tempo och ta ansvar för din del av installationen i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper.
Som person är du noggrann, punktlig och förstår vikten av att leverera kvalitet i varje moment.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Installation av kraft, belysning och tele/data i entreprenadprojekt.
Driftsättning av anläggningar och montage enligt tekniska handlingar.
Tolkning och arbete utifrån elritningar och kretsscheman.
Renovering och modernisering av befintliga elsystem.

Arbetet är på heltid, dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten inleds via Boost Technical Power med goda möjligheter till direktanställning hos kunden efter perioden.

Kvalifikationer
ECY-certifikat
Dokumenterad erfarenhet av entreprenad eller liknande installationsarbete
God vana av ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:
Liftkort
Safe Construction
SSG
B-körkort

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du beskriver din erfarenhet till: jobb.oest@btp.se. Vi arbetar med löpande urval. Ange: "Entreprenad – Västerås" i ämnesraden i ditt mail.

Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag specialiserat på installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet förstår vi hantverket och jobbar för att matcha rätt kompetens med rätt projekt. Vi är kollektivavtalsanslutna (SEF) och erbjuder marknadsmässiga villkor med fokus på din professionella utveckling.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb.oest@btp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entreprenad - Västerås".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BTP Sweden AB (org.nr 556775-5029)
722 12  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Boost Technical Power

Kontakt
Denice Råholm
denice@btp.se

Jobbnummer
9955718

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