Elektriker entreprenad - Stockholm

2026-03-06
Är du elektriker med minst 2 års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en miljö där du kan vara dig själv? Just nu expanderar vi och söker därför många nya kollegor med planerad start inom kort.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som entreprenadelektriker arbetar du huvudsakligen med elinstallationer inom ny- och ombyggnationer i olika former och projekt. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Axplock av arbetsuppgifter:
Nyinstallation & driftsättning
Renovering av befintlig el
Jobba utifrån ritningar
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde sker inom 1-2 månader (eller enligt överenskommelse).
Vad söker vi?
Vi söker dig som är elektriker som är sugen på att ta nästa steg till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig!
Utöver din yrkesbakgrund ser vi att du är en glad person med en positiv inställning till ditt yrke som inte är rädd för att hugga i där det behövs. För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger stor vikt vid att du är en lagspelare.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som elektriker
ECY-certifikat
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Liftkort
Safe Construction
SSGSå ansöker du
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet? Eftersom vi söker många nya medarbetare arbetar vi med ett omfattande och löpande urval - skicka din ansökan så fort som möjligt!
Skicka CV, personligt brev och bild på ECY, samt om du gått några kurser till: Jobb.Stockholm@btp.se
. Ange följande referens när du ansöker: "Entreprenad - Stockholm" i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Entreprenad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
123 60 FARSTA Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9781814