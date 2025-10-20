Elektriker/Elmontör
2025-10-20
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Visa alla jobb hos Jaco Fabriks AB i Östhammar
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 75 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission.
Vi söker en engagerad individ som trivs i en roll där det finns möjlighet att göra skillnad. Har du ett tekniskt intresse och önskar arbeta med elmontage? Då erbjuder vi en spännande tjänst hos oss.
På Jaco får du möjlighet att utvecklas i din roll som elmontör, tillsammans med ett team som präglas av gemenskap och laganda. Hos oss får du bidra till utvecklingen av ett klimatsmart samhälle och framtidens elanvändning genom de produkter vi tillhandahåller våra kunder.
Om dig
Vi söker dig med dokumenterad elutbildning och gärna erfarenhet från elinstallationsarbete, som är redo att anta nya utmaningar på vår montageavdelning. Vi installerar låg- och mellanspänningsställverk samt utrustning för lokalkraft, ventilation, klimatanläggningar, larm-, kommunikations- och reservkraftsystem med mera.
Montage- och installationsarbeten utförs i våra egna produktionslokaler.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i en framtidsfokuserad organisation
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Friskvårdsbidrag 4000kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom m.m.
Arbete i en platt organisation med snabba och enkla beslutsvägar
Jaco erbjuder en arbetsplats i ett naturskönt område ca 100 m från havet i ett företag som anser att hög trivsel för personalen är grunden för personlig prestation
Frågor och ansökan
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med ett löpande urval.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta produktionschef Stefan Jakobsson, på 0173-88 707 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
