Elektriker / Elmontör - Heltid till kund

Vi söker nu flera elektriker/elmontörer till våra kunduppdrag!
Är du en driven och lösningsorienterad elektriker som trivs med varierande arbetsmiljöer? Då kan detta vara jobbet för dig!
Arbetet kan variera beroende på uppdrag, men innefattar bland annat:
Elinstallationer inom industri, bygg eller service
Montage och inkoppling av elutrustning
Felsökning, reparation och underhåll
Ritningsläsning och dokumentation
Vi söker dig som
Har elutbildning och relevant yrkeserfarenhet
Innehar ECY-certifikat eller motsvarande
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
B-körkort är meriterande
Om dig
Vi söker dig med några års erfarenhet från service och industritekniska yrket och som trivs med en omväxlande vardag med mycket fokus på underhåll, felsökningar och eget ansvar för reparationer. Förutom välutvecklade praktiska kunskaper har du en god förståelse för elsäkerhet samt förstår vikten av att dokumentera ditt arbete. Har du dessutom ett intresse av kylsystem och elektroniken i och runt det är det meriterande då vi erbjuder en utbildning.
Du är en noggrann person med yrkesstolthet och du har minst gymnasiekompetens.
Vidare är du en lagspelare som har lätt för att skapa kontakt och är nyfiken på både människor och att ta till dig ny kunskap. Du förväntas leverera service och hög kvalitet i ditt arbete och rollen ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att se vad som behöver göras och prioritera därefter.
Team Bemanning erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god och ren arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lönOm företaget
Team Bemanning är ett familjeägt väletablerat auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi arbetar med högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
