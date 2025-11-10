Elektriker DRI anläggning
Elektriker - Boden
Är du en elektriker som vill ta nästa steg i din karriär?
Elektriker spelar en avgörande roll i vår dagliga produktion på Stegra. Din noggrannhet, erfarenhet och förmåga att hålla systemen igång på ett säkert och effektivt sätt bidrar till att vi når våra mål och ständigt förbättras. Med din kompetens stärker du den tillförlitlighet och kvalitet som gör vår anläggning unik i branschen.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att hållbar industri är möjlig. Och för att lyckas med det behöver vi engagerade medarbetare som du.
Som elektriker ansvarar du för installation, drift, underhåll och reparation av elektriska system. Du säkerställer att produktionsutrustningen fungerar säkert och effektivt, följer säkerhetsföreskrifter och arbetar enligt etablerade rutiner för att stödja anläggningens driftmål.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Utföra underhåll, felsökning och reparation av elektriska system och komponenter.
Säkerställa säkra arbetsförhållanden genom att följa gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner.
Genomföra inspektioner av maskiner, ställverk, motorer, kablage och styrsystem.
Tolka ritningar, elscheman och tekniska dokumentationer.
Utföra testning och verifiering av styr- och kraftkretsar.
Delta i förbättringsarbete för att öka tillförlitlighet och effektivitet i produktionen.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom el eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av arbete som elektriker, gärna inom industri eller annan tekniskt avancerad miljö.
God förståelse för el-tekniska system, underhållsarbete och felsökning.
Förmåga att arbeta enligt säkerhetsstandarder och instruktioner.
Grundläggande kunskap om styrsystem och automationslösningar är meriterande.
Förmåga att arbeta i varierande miljöer, inklusive höjder och trånga utrymmen.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Svenska är meriterande.
Vad du får
Om du brinner för att bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att vara del av ett ambitiöst team. Här får du vara med och forma framtidens stålproduktion samtidigt som du utvecklas i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
25 semesterdagar enligt svensk lagstiftning.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En inkluderande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas.
Att arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industriområde i norra Sverige. Här bygger vi en av världens mest moderna och hållbara stålverk. Med bara tio minuters pendling från centrum kombineras banbrytande teknik med närhet till vardagslivets bekvämligheter.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka tjänster om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi en hållbar och inkluderande organisation - och vi behöver olika perspektiv för att lyckas.
Om du delar vår vision men inte uppfyller varje kriterium uppmuntrar vi dig att söka ändå. Du kan vara precis den vi söker - till denna roll eller en annan inom vårt växande team.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grönt väte, järn och stål - utan koldioxidutsläpp. Vi använder fossilfri el och grönt väte istället för kol, vilket innebär att våra huvudsakliga utsläpp består av vatten och värme.
Vår ambition är att senast 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål per år vid vår helt integrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden - som just nu byggs. Men detta är bara början. Vår kompetens inom grön vätgas kommer att bidra till att avkarbonisera fler branscher och bana väg för en renare framtid. Så ansöker du
