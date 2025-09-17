Elektriker/Automationstekniker till Bilfinger
Följ med oss på Bilfinger, ett växande koncernbolag där du erbjuds unika karriärmöjligheter. Vi söker nu att stärka teamet med Elektriker/Automationstekniker där du på sikt kan växa in i roller från ledande montör till projektledare.
OM TJÄNSTEN
Bilfinger Maintenance & Projects är ett av fem affärsområden inom Bilfinger Sweden AB. Vi är specialiserade på underhåll och projekt av industrianläggningar och har idag över 300 anställda, från Helsingborg i söder till Gävle i norr. Vårt huvudkontor ligger i Stenungsund.
Som Automationstekniker/Elektriker blir du en del av vårt El- och instrumentteam om 20 personer. Du kommer att arbeta med installation och felsökning i en varierande utomhusmiljö, främst inom processindustrin. Vårt team präglas av samarbete och en framåtsträvande anda där du får stort eget ansvar. Du utgår från Stenungsund, men arbetar över hela Sverige, vilket innebär att resor och övertid förekommer i tjänsten.
Kika filmen för att lära dig mer om oss
Du erbjuds
• En plats i ett stort och växande koncernbolag med omfattande karriär- och utvecklingsmöjligheter
• Ett starkt fokus på HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö)
• Flexibel övertid med möjlighet till kompensationsledighet eller löneutbetalning
• Sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
• Förmånligt kollektivavtal
• Vi värdesätter gemenskap och trivsel högt - det ska vara roligt att komma till jobbet!
Dina arbetsuppgifter
• Installationer och projekt inom El och Automation som exempel, kraftförsörjning eller mätinstrument montage.
• Ev. skötsel och underhållsarbete inom El och Automation
• Planering, utförande och återrapportering av arbete
• Ev. driftsättning och utcheckning
VI SÖKER DIG SOM
• Har 2-5 års erfarenhet som Elektriker eller Automationstekniker
• Erfarenhet av felsökning
• Erfarenhet av installationsarbeten
• Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
• Kunskap i Microsoft Office (Excel, Outlook, Word)
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som ledande montör
• Erfarenhet av ÄTA-arbeten och ekonomiska aspekter av projektgenomförande
• Erfarenhet från petrokemi, vattenverk, reningsverk eller fjärrvärme
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Energisk
• Ansvarstagande
• Social
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Bilfingers önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vi ingår i Bilfingerkoncernen som är en internationell leverantör av industri- och ingenjörstjänster som är verksam inom flertalet marknader och discipliner. Koncernen har 31 000 anställda globalt, med huvudkontoret i Tyskland. I vår nordiska verksamhet, som finns i Sverige, Norge och Finland, har vi 3 500 anställda i olika projekt hos spännande kunder, onshore och offshore. Ersättning
