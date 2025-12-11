Elektriker/Automationare till Swedish Match!
2025-12-11
Elektriker/Automationare till Swedish Match!
Vi har valt att göra något nytt, vi förändrar vår verksamhet helt och bygger vår framtid på ett tydligt mål - att skapa en rökfri framtid. Swedish Match varumärken har varit ledare inom branschen i mer än 200 år. Idag är vi ett dotterbolag till PMI, och tillsammans arbetar vi för ett rökfritt Norden till 2035.
Jobbeskrivning
Vi letar efter en driven och erfaren Industrielektriker / Automationstekniker för att ansluta sig till vårt team. Den ideala kandidaten kommer att ha erfarenhet av att arbeta med automationsutrustningar i en industriell miljö, och inneha minimum elcertifikat såsom Autorisation B eller ECY.
Som industrielektriker arbetar du med att säkerställa Kungälvsfabrikens drift både akut och förebyggande. Du kommer att fungera som stödfunktion till vår produktion och delta vid installationer, underhåll och utveckling av elanläggningarna i fabriken. Utöver ingår hantering av dokumentation och vårt underhållssystem i arbetsuppgifterna. Du rapporterar till Supervisor Maintenance på avdelningen.
Du arbetar i tvåskift, vilket innebär att du växlar mellan dag- och kvällsskift varje vecka:
Dagskift: Måndag-fredag kl. 06:42-15:00
Kvällsskift: Måndag-fredag kl. 14:54-00:00
Kvalifikationer:
Du har relevant utbildning inom el och automation
Svenska i tal och skrift samt Engelska i tal och skrift
PLC-system från Siemens, ABB , ELAU.
Erfarenheter från liknade arbetsuppgifter
HMI-, SCADA-från Siemens WinCC, ABB 800Xa/SattLine ser vi som meriterande
El-behörighet och att kunna läsa ritningar är meriterande
Erfarenhet från industrin ser vi det som meriterande
Personliga egenskaper:
Hög simultankapacitet; förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt.
Förmåga att lösa, förstå och ta till sig instruktioner.
Snabb inlärningsförmåga och förmåga att ta till sig nya uppgifter.
Högt säkerhetstänk och följer alltid säkerhetsprotokoll.
Ansvarsområden:
Installation, underhåll och reparation av automationsutrustningar.
PLC-programmering och felsökning i Siemens styrsystem.
Utföra förebyggande underhållsarbete enligt schemalagda rutiner.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa effektiv drift och produktivitet.
Vad vi erbjuder:
Vår framgång bygger på de engagerade människor som varje dag kommer till jobbet med ett syfte och en vilja att utvecklas. Hos oss får du möjlighet att:
Ta kontroll över din framtid och vår. Vi ger dig friheten att ta risker, testa nytt och utforska.
Vara en del av en inkluderande och mångfaldig kultur där allas bidrag respekteras - samarbeta med några av världens bästa människor och känn att du hör hemma.
Följa dina ambitioner och utveckla dina färdigheter inom ett globalt företag - vår storlek och räckvidd ger oändliga möjligheter att växa.
Vara stolt över att bidra till vårt löfte till samhället: att leverera en rökfri framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
