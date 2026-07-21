Elektriker

El Besa AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2026-07-21


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Vi söker elektriker!
Är du en engagerad och självgående elektriker som vill utvecklas i ett växande företag? EL BESA AB söker nu en utbildad elektriker med erfarenhet av service, installation och felsökning. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett gott bemötande mot kunder. B-körkort är meriterande. Vi erbjuder en trygg anställning, varierande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom företaget. Hos oss får du arbeta med både privatkunder och företag i spännande projekt. Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Vi rekryterar löpande – välkommen till EL BESA AB!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Info@elbesa.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
El Besa AB (org.nr 559256-0097)
Pepparvägen 27 (visa karta)
123 56  FARSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10008708

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