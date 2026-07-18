Elektriker
AB Backa Elservice / Installationselektrikerjobb / Lysekil Visa alla installationselektrikerjobb i Lysekil
2026-07-18
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Vi söker en elektriker med några års erfarenhet. Vårt företag är beläget på Skaftö, hos oss får du en varierande arbetsdag i ett företag där trivsel kvalitet och långsiktighet är viktigt.
Som elektriker hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter, främst mot privatpersoner inom bostäder men även butik och liknande. Installation och service. Arbetet är till stor del självständigt men sker också i nära samarbete med andra kollegor och yrkesgrupper.
Vi söker dig som
• Är utbildad elektriker
• Har minst 4 års erfarenhet
• Är självständig och noggrann
• Är flexibel och lösningsfokuserad
• Har en positiv inställning och är ansvarstagande
• Trivs med ett omväxlande arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
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E-post: info@backaelservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Backa Elservice
(org.nr 556999-1077)
Skaftö-Backa 104 (visa karta
)
451 79 GRUNDSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Backa Elservice, AB Kontakt
Johan Larsson info@backaelservice.se 0735656152 Jobbnummer
10005874