Elektriker
Viskan Jobb och Studier AB / Installationselektrikerjobb / Borås Visa alla installationselektrikerjobb i Borås
2026-06-26
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Elektriker sökes – Var med och bygg framtidens laddinfrastruktur
Är du elektriker och vill arbeta med den gröna omställningen?
Nu söker vi, på uppdrag av en kund, flera elektriker till ett växande företag med spännande projekt inom laddinfrastruktur och energilösningar.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Du kommer inledningsvis att arbeta med installation av laddboxar och villabatterier. På sikt finns möjlighet att arbeta i större projekt inom laddinfrastruktur och BESS (Battery Energy Storage Systems).
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker.
Har erfarenhet av elinstallationer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett högt säkerhetstänk.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
Trygg anställning hos ett stabilt och växande företag.
Spännande projekt inom den gröna omställningen.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Ett engagerat team och bra arbetsvillkor.
📍 Arbetsort: Mellersta eller södra Sverige.
Låter det intressant? Skicka in ditt CV eller hör av dig så berättar vi gärna mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: fahima@viskanjobb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viskan Jobb och Studier AB
(org.nr 559404-7416)
Lilla Brogatan 31 (visa karta
)
503 35 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982007