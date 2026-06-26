Elektriker
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-06-26
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Vi söker en erfaren och engagerad elektriker som trivs med att arbeta självständigt och i team. Du är lösningsorienterad och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll, är detta något för dig, ansök idag!
Som installationselektriker hos oss arbetar du med elinstallationer i olika former så som service och mindre entreprenader, serviceuppdrag mot företag och privatpersoner i Göteborg med omnejd.
Du har tillgång till servicebil och tillsammans med dina kollegor arbetar ni i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus. Vi ser gärna att du är en glad person med energi och en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. För att arbetet ska fungerar väl ser vi också att du är en flexibel, självgående, målmedveten och självklart en lagspelare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildad elektriker med minst 5 års erfarenhet
ECY certifiering
Svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande:
Liftkort
Heta arbeten
Zeri Electric erbjuder dig:
En trygg och familjär arbetsmiljö med nära dialog
Friskvårdsbidrag & PT-träning
Kollektivavtal
Företagsaktiviteter (julfest, resor mm.)
Härliga kollegor
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Zeri Electric med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
/ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Zeri Electric:
Zeri Electric är ett elinstallationsföretag med huvudkontor i Partille.
Zeri erbjuder tjänster på allt från service och underhåll, laddstationer, större och mindre renoveringar/ombyggnationer till nybyggnationer, dvs allt inom el och data.Företaget har installatörer i Göteborg samt resemontörer som arbetar i Sverige, Danmark och Finland.Med kunden i fokus arbetar de utifrån grundprinciperna punktlighet, konkurrenskraftiga priser, flexibilitet och hög kvalitet – alltid med målet att leverera noggranna elinstallationer som uppfyller kundens förväntningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Laxfiskevägen 6 (visa karta
)
433 38 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Zeri Electric Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261 Jobbnummer
9981592