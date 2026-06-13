Elektriker
Qtym Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Karlstad Visa alla installationselektrikerjobb i Karlstad
2026-06-13
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Om Qtym I över 30 år har vi fått insikter, överraskningar och erfarenheter. Skapat lag, företag och framgångssagor. Hittat spetskompetens, upptäckt problemområden och sett nya möjligheter. Vi vet vart Värmland är på väg. Vad behöver du just nu? Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Personaluthyrning och HR-stöd, samt studentkonsulter via vårt dotterbolag Apecs Studenkonsulter. Läs mer om oss på www.qtym.se.
Vi söker nu Elektriker för framtida uppdrag till vår kund. Vi söker nu Elektriker för uppdrag ute hos våra kunder. I rollerna kommer du vara en viktig del av verksamheten och slutleverans mot kund. Du erbjuds en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stark teamkänsla. Du kommer även att få vara del av en företagskultur som värdesätter samarbete, säkerhet och hållbarhet.
Rollen:Arbetet är varierande och innefattar arbetsuppgifter som kabeldragning, montering, installationer och slutkontroller.
Kvalifikationer:Du som söker bör som minst ha gått el-programmet på gymnasiet.
Meriterande:Erfarenhet av arbete som installationselektriker/elektrikeryrket.
Personliga egenskaper:För att trivas i rollen behöver du ha en positiv inställning, vara driven, noggrann, ordningsam samt ha en hög arbetsmoral. Dessutom bör du kunna arbeta både självständigt och vara duktig på att samarbeta i grupp.
Om du uppfyller kvalifikationerna och är redo att ta dig an en spännande och utmanande roll, så ser vi fram emot din ansökan.
Mer om tjänsten:Det här är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd via Qtym men arbetar hos våra kundföretag. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Detta är en annons för uppdrag ute hos vår kunder, när vi får in uppdrag kommer vi att kontakta de kandidater som möter kraven för det specifika uppdraget.
Placering: Karlstad med omnejd
Vid frågor kontakta ansvarig Konsultchef Anna Jansson, anna.jansson@qtym.se
alt. 070-566 88 77. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qtym AB Kontakt
Rekryterare
Anna Jansson anna.jansson@qtym.se Jobbnummer
9962484