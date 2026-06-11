Elektriker
Rixma Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Rixma AB söker flera drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatserna ligger oftast centralt i Stockholm.
Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön
ansökan kan skickas till: ca@rixma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202964-2048798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixma Aktiebolag
(org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Peter Myndes backe 16 (visa karta
)
118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Rixma AB Jobbnummer
9959881