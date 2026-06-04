Elektriker
DS Smith Packaging Sweden AB / Elektrikerjobb / Värnamo Visa alla elektrikerjobb i Värnamo
2026-06-04
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Nu söker DS Smith en Elektriker till vår fabrik i Värnamo!
Som underhållstekniker hos oss får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med fokus på förebyggande underhåll, reparationer och felsökning av maskiner och utrustning. Du kommer att självständigt driva och stödja definierade arbetsuppgifter inom områden som mekaniskt underhåll och reparationsarbete, fastighetsservice och installationer av maskiner och utrustning.
Om Dig
Vi söker dig som är utbildad elektriker och har erfarenhet av att arbeta inom producerande verksamhet. Det är en stor fördel om du även har god mekanisk förståelse. Vi har en hög grad av automatisering i vår maskinpark så det är en fördel om du har kunskap om felsökning och felsökning via PLC.
Då du kommer att tillhöra av en serviceavdelning, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett högt säkerhetstänk och tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och engagerad. Problemlösning är en naturlig del av din vardag, där du får användning för ditt kreativa, analytiska, och kundorienterade förhållningssätt. Du tycker om att vara där det händer och kommunicerar med lätthet med dem omkring dig.
För tjänsten behöver du ha svenskakunskaper på minst B2-nivå.
Din framtida arbetsplats
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi For Now and For Next, som fokuserar på dagens utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer. Vi har en väletablerad organisation som jobbar nära marknaden med starkt kundanpassade koncept.
Att förverkliga potentialen hos våra medarbetare har högsta prioritet. Hos oss får du möjlighet till självständig prioritering av ditt dagliga arbete i en modern miljö med kollegor i olika åldrar och nationaliteter.
En trygg och hälsosam arbetsmiljö och att stötta våra medarbetares välmående är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi våra medarbetare en rad förmåner, bl a:
Sjukförsäkring
Friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsoundersökningar
Tandvårdsförsäkring
Subventionerad lunch
Förmånscykel
Aktiesparande
m.m
Vilka är vi?
DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med verksamhet i 34 länder med ca. 30 000 medarbetare. DS Smith Sverige har runt 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK, med verksamhet i Värnamo, Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få stöd och utveckling i ditt dagliga arbete i en god och mångfaldig arbetsmiljö. Vi som alla DS Smith-kollegor är stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag.
Fair recruitment på DS Smith
På DS Smith har vi åtagit oss att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och mer information
Tjänsten är en tillvidareanställning med placering i Värnamo.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Mats Jönsson, mats.jonsson2@dssmith.com
eller på tlf. 050167872.
Kontakta vårt rekryteringsteam via nordic.recruitment@dssmith.com
om du har frågor om processen eller problem med din ansökan. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Tillträde så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser redan fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DS Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507) Arbetsplats
DS Smith Packaging Förpackningsservice Värnamo Jobbnummer
9947078