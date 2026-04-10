Elektriker
2026-04-10
Driftenheten
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 700 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Driftavdelningen inom Fastighet och service sköter driften av Region Uppsalas fastighetsbestånd. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Inom Driftenheten arbetar ca 80 tekniker och vi söker nu dig som vill arbeta med drift och skötsel. Organisatoriskt kommer du ingå i Driftenhetens el-grupp. Vi erbjuder dig trevliga kollegor och ett arbete i en föränderlig miljö med stadig och tidvis stark teknisk utveckling.
Ditt uppdrag
Du kommer i huvudsak att arbeta med tillsyn/skötsel och felavhjälpande underhåll av elanläggningarna inom Regionen. Arbetet sker i samverkan med personal inom vården.
Vi söker en kvalificerad elektriker med dokumenterad erfarenhet inom yrkesområdet. Rollen kräver en person med förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och upprätthålla hög kvalitet i utförandet. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du har ett intresse för att utveckla din kompetens och tar initiativ när verksamheten kräver det.
• B-körkort
• ECY-cert
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer?
Kontakta Roy Eriksson, Gruppchef El: 018-6113379 eller roy.eriksson@regionuppsala.se
Vill du veta lite mer om Fastighet och service innan du söker? Se filmen om oss här: En film om Fastighet och service (https://www.youtube.com/watch?v=8xHwsgikeO8)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
