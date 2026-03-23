Elektriker
Nordic Paper Bäckhammar AB / Elektrikerjobb / Säffle Visa alla elektrikerjobb i Säffle
2026-03-23
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Paper Bäckhammar AB i Säffle
, Karlstad
, Arvika
, Eda
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande jobb med mycket eget ansvar. Här får du chansen att utvecklas, jobba nära tekniken och bidra till ett hållbart samhälle - tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Hos oss blir du en del av en vardag där teknik, hållbarhet och samarbete står i fokus. Du får en viktig roll i produktionen och möjlighet att växa i en industri med lång historia och stark framtidstro.
Din roll
Som industrielektriker hos oss kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet med att hålla vår anläggning i drift och utveckling. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor med varierande uppgifter såsom:
Förebyggande underhåll samt deltagande i planerade underhållsinsatser av maskiner och elanläggning
Automation, elmontage och utbyggnad
Felsökning och reparation av el- och styrutrustning med hjälp av PLC
Programmering av frekvensomriktare och reglerutrustning, samt felsökning och byte av elmotorer
Dokumentation av utfört underhåll och tekniska åtgärder
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Elteknisk utbildning
Har du Vana att felsöka med hjälp av PLC-program samt goda kunskaper om elmaterial och komponenter är det meriterande
Gärna erfarenhet av PLC-programmering, särskilt inom ABB eller Siemens-system
Datorvana och bekväm med att använda Office-programmen
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort (beredskapstjänstgöring ingår i rollen)
Som person är du nyfiken, lösningsfokuserad och gillar att samarbeta. Du trivs i en miljö där du får ta initiativ, ta ansvar och vara med och påverka. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare med provanställning. Placeringsort Säffle. Resor till våra andra anläggningar kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Vid frågor om tjänsten; kontakta El- och Automationschef Patrik Lejrin - patrik.lejrin@nordic-paper.com
Vid frågor om rekryteringen; kontakta HR Louise Andersson - louise.andersson@nordic-paper.com
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://www.nordic-paper.com/sv
Forskningsvägen 2 (visa karta
)
661 29 SÄFFLE Arbetsplats
Nordic Paper Säffle Kontakt
Louise Andersson louise.andersson@nordic-paper.com Jobbnummer
9812383