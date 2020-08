Elektriker - Btp Sweden AB - Installationselektrikerjobb i Norrköping

Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Norrköping2020-08-24Till kund i Norrköping söker vi nu serviceelektriker med erfarenhet.2020-08-24Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som t ex installation, reparation, underhåll, servicejobb och nyproduktion. Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierande.Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden.Om digDu är en duktig elektriker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och du har fått ditt certifikat. Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete och att du har en vilja att nå uppsatta mål. Som person trivs du med att jobba tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga.Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se . Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Elektriker - NorrköpingBoost är ett tjänsteföretag som verkar inom sektorerna fastighetsnät, kommunikation, säkerhetsteknik och elinstallationer. Inom Boost kör vi med schyssta anställningsvillkor och kollektivavtal. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.Veronica Bäckström, Konsultchef070-744 27 52Sista dag att ansöka är 2020-09-23Btp Sweden AB5330261