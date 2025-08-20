Elektriker - Stockholm
2025-08-20
L&T söker Elektriker
Är du en självgående elektriker som dessutom har lång erfarenhet inom yrket? Lassila & Tikanoja FM söker en kollega till ett av våra sjukhusuppdrag i Stockholm där vi har det viktiga uppdraget att säkerställa en högkvalitativ och trygg fastighetsdrift.
I rollen som elektriker utför du självständigt tillsyn, skötsel och service samt felsökning av byggnader och installationer, inom el. Med varierade arbetsuppgifter i utvecklande miljö finns stora möjligheter för dig att utvecklas. Du kommer att arbeta med ca 25 stycken medarbetare som har olika roller inom teknikertjänster.
Rollen är ambulerande och innebär allt från enklare installation av tex vägguttag, brytare, ljusarmaturer etc, till installation av fläktmotorer, spjäll, styrdon, pumpar etc. Du har stort eget ansvar och lägger upp och styr ditt arbete. Du är därför duktig på att planera dina dagar.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av reservkraft och ställverk
• Minst 6 års anställning på installationsföretag som är registrerat hos elsäkerhetsverket.
• Vana att läsa ritningar, el-scheman och felsökning på egen hand
• Teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå eller motsvarande kompetens
• God datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt
• B-körkort
Vi söker dig som är en nyfiken och engagerad person som tar dig an ditt arbete med stor ansvarskänsla. Vidare motiveras du av problemlösning där du får utmanas och söka lösningar. Du är en utpräglad lagspelare som gillar att nå mål tillsammans med andra
Som elektriker hos oss kommer du vara en del av ett fantastiskt team där samarbete och att nå gemensamma mål är en självklarhet. Vi letar efter en lagspelare som brinner för att arbeta tillsammans med andra för att uppnå framgång. Om du känner att du passar in på beskrivningen ovan och söker efter en möjlighet att utvecklas och växa inom elektrikerbranschen, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera möjligheter att bli en del av vårt team.
Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår elanläggningsansvarig Daniel Svensson på telefonnummer: 076 125 93 66
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
