Elektriker - sommarprojekt
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-05
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Är du elektriker med minst 1 års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en miljö där du kan vara dig själv? Vi behöver elektriker över sommaren för några kortare projekt.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som entreprenad-elektriker arbetar du huvudsakligen med elinstallationer inom ny- och ombyggnationer i olika former. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Axplock av arbetsuppgifter:
Nyinstallation & driftsättning
Renovering av befintlig el
Jobba utifrån ritningar
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid, visstidsanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad söker vi?
Utöver din yrkesbakgrund ser vi att du är en glad person med en positiv inställning till ditt yrke som inte är rädd för att hugga i där det behövs. För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger stor vikt vid att du är en lagspelare.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som elektriker
ECY-certifikat
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Liftkort
Safe Construction
SSG
B-körkortSå ansöker du
Skicka CV, personligt brev och bild på ECY till: Jobb.Stockholm@btp.se
. Ange följande referens när du ansöker: "Sommarprojekt - Sthlm" i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarprojekt - Sthlm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTP Sweden AB
(org.nr 556775-5029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Konsultchef
Denice Råholm denice@btp.se 0705893142 Jobbnummer
9949175