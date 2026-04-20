Elektriker - samhällsviktiga fastigheter i Helsingborg
Cbre Gws Sweden AB / Elektrikerjobb / Helsingborg Visa alla elektrikerjobb i Helsingborg
2026-04-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
CBRE växer i Helsingborg och nu stärker vi vårt team i ett nytt uppdrag mot en stor offentlig beställare. I detta uppdrag ansvarar CBRE för drift och underhåll i en stor, samhällsviktig fastighetsmiljö där kvalitet, säkerhet och leverans gör verklig skillnad i människors vardag. Hos oss får du en varierad roll med hög teknisk ambitionsnivå och ett starkt teamfokus.
Är du en erfaren elektriker som trivs med självständigt ansvar, teknisk bredd och arbete i fastighetsmiljö? Hos CBRE söker vi nu en elektriker där kraven i denna rekrytering är satta på högsta nivå, med tydligt elanläggningsansvar.
CBRE:s uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter samt utveckla fastighetsrelaterade tjänster - allt för att säkerställa att våra kunder och deras medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vi vill att de ska prägla allt vi gör. Som medarbetare hos oss ser vi gärna att du känner igen dig i dessa värdeord och vill leva efter dem.
Om rollen:
Som elektriker hos CBRE arbetar du med elservice i fastigheter och ansvarar för installation, felsökning, reparation samt förebyggande och avhjälpande underhåll. Rollen innebär även ansvar för att elektriska arbeten och elanläggningar uppfyller gällande lagar, standarder och myndighetskrav. Vid behov bidrar du även i övriga driftuppgifter inom uppdraget.
Ansvarsområden
Utföra elektriska nyinstallationer, ombyggnationer och underhållsarbeten
Felsökning och reparation av elektriska anläggningar
Utföra förebyggande och felavhjälpande underhåll
Säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och myndighetskrav för elektriska anläggningar
Bidra i offertarbete för förbättringar och planerat underhåll
Vid behov stötta drift och underhåll av fastighet samt övriga arbetsuppgifter inom driftuppdraget
Vem är du?
Du har:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av elservice i fastighetsmiljö eller motsvarande
Genomförd elutbildning samt behörighet/certifiering i enlighet med gällande krav för elektriker
Mycket goda kunskaper i relevanta lagar, regelverk, standarder och ESA
Godkänd ESA-utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete i elanläggningar
Mycket god förståelse för elanläggningsansvar och förmåga att omsätta kraven i praktiskt driftarbete och driftplanering
Förståelse för styr- och reglerteknik
B-körkort
Utdrag ur belastningsregistret krävs
Det är meriterande om du har certifikat för Heta arbeten
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i komplexa elanläggningar eller större fastighetsbestånd
Personliga egenskaper:
Serviceinriktad och professionell i kundkontakt
Självständig, ansvarstagande och strukturerad
God förmåga att planera, prioritera och lösa problem
Delar gärna med dig av din kunskap och samarbetar väl i team
Vi erbjuder en utvecklande och stabil roll i ett internationellt bolag med stark lokal närvaro. CBRE erbjuder kompetensutveckling, moderna arbetssätt och förmåner såsom tjänstepension, friskvård och Benify-portal.
Tjänsten är på 100 % och tillsvidare, med inledande provanställning. Känns denna roll intressant? Ansök redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Florettgatan 37 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Kontakt
Peter Schön peter.schon@cbre.com
9865521