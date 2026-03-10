Elektriker - Energi och kraftdistribution
Stegra Boden AB / Elektrikerjobb / Boden Visa alla elektrikerjobb i Boden
2026-03-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Boden AB i Boden
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med några av de mest kritiska elsystemen i ett modernt stålverk? På Stegra är din kompetens avgörande för att säkerställa en trygg och driftsäker hantering av våra mellan- och högspänningssystem. Om du trivs med avancerade elinstallationer, praktiskt underhållsarbete och vill bidra till en stabil och säker kraftdistribution i en högteknologisk industrimiljö - då kan detta vara din nästa utmaning. Hos oss får du dessutom möjlighet att vara med och möjliggöra en mer hållbar stålproduktion.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att hållbar industri är möjlig. För att lyckas med det behöver vi människor som du.
Som elektriker inom vårt team Mill-wide Services i Stegra Boden ansvarar du för installation, underhåll, inspektion och reparation av mellan- och högspänningssystem som försörjer både produktionsutrustning och eldistribution. Rollen är central för att säkerställa säker och effektiv drift av ställverk, transformatorer och fördelningsstationer.
Du arbetar i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter, ESA, LOTOTO-principer samt fastställda arbetsrutiner, och bidrar aktivt till anläggningens driftsäkerhet och utveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Installera, underhålla och utföra förebyggande samt avhjälpande underhåll på mellan- och högspänningssystem.
Inspektera och säkerställa funktion hos elektrisk utrustning såsom maskiner, transformatorer, ställverk, skyddsreläer samt MV/HV-stationer.
Felsöka elektriska problem med hjälp av ritningar, scheman, reläskyddsdokumentation och mätutrustning.
Reparera och byta ut defekta komponenter, exempelvis kablage, brytare, kontrollpaneler, ställverk, motorer och transformatorer.
Utföra kopplingsarbete inom mellan- och högspänning i enlighet med svenska regelverk, ESA och Stegras behörighetskrav.
Säkerställa en trygg arbetsmiljö genom att följa elsäkerhetsföreskrifter, LOTOTO-rutiner och använda korrekt skyddsutrustning.
Dokumentera utfört underhåll, kopplingsåtgärder och LOTOTO-insatser.
Samarbeta med kollegor och andra funktioner för att kontinuerligt förbättra underhållsarbete och driftsäkerhet.
Vi söker dig som har:
Yrkesutbildning inom el med erfarenhet av industriellt underhåll. Eftergymnasial utbildning inom elkraft är meriterande men inget krav.
Relevanta certifieringar och utbildningar för arbete med mellan- och högspänning enligt svenska regelverk, exempelvis ESA och kopplingsbehörighet.
Minst tre års erfarenhet som industrielektriker inom tung industri, gärna inom stål-, gruv-, massa- eller pappersindustri eller annan processindustri.
Erfarenhet av att underhålla, felsöka och arbeta med drift av mellan- och högspänningsanläggningar, inklusive ställverk, transformatorer och skyddssystem.
God kunskap om LOTOTO samt god förståelse för svenska och europeiska elsäkerhets- och arbetsmiljöregler.
Hög säkerhetsmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt i miljöer med förhöjd risk.
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt en god problemlösningsförmåga.
God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Fysisk förmåga att arbeta på höjd och i krävande industrimiljöer med relevant skyddsutrustning.
Goda kunskaper i engelska. Kunskaper i svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Fullt flyttstöd, inklusive hjälp med boende, researrangemang och flyttkompensation.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
så hjälper vi dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Boden AB
(org.nr 559305-4918)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Jobbnummer
9786569