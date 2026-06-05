Elektriker - 1:års montör i Stockholm
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-05
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Har du precis gjort ditt första år i branschen som elektriker eller har du bara en liten bit kvar till att bli det? Känner du att du har grunderna men vill ha mer erfarenhet?
Nu söker vi hungriga 1:års montörer som vill växa i rollen.
Vem är du?
Vi letar efter rätt inställning och personlighet snarare än ett perfekt CV. Vi tror att du:
Har gått el- och energiprogrammet (eller motsvarande)
Är i början av din karriär (ca 1 års erfarenhet)
Är nyfiken och vågar ställa frågor när du är osäker
Tar ansvar för din egen utveckling och passar tider
Motiverad och målinriktad oavsett arbetsuppgift.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Genomförd el-utbildning (gymnasial eller motsvarande)
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Liftkort, Heta Arbeten eller SSG/Safe Construction
B-körkort
Så söker du
Vi hoppar över krångliga personliga brev eller CV. Skicka ett kort mail till Jobb.Stockholm@btp.se
och berätta vem du är/vart du jobbat och varför du vill utvecklas hos just oss.
Vi intervjuar och anställer löpande.
Din trygghet och framtid
Du blir anställd av oss på Boost, men din placering sker hos ett av våra samarbetsföretag där du arbetar som en naturlig del av deras team. Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person med rätt arbetsplats för att du ska känna dig som en i gänget från start. Ambitionen är glasklar: efter en tids anställning hos oss är målet att du blir erbjuden en fast tjänst direkt hos företaget.Om företaget
Boost Technical Power är experter på att para ihop rätt kompetens med rätt företag. Med 16 års erfarenhet i ryggen vet vi hur vi skapar de bästa förutsättningarna för att du ska trivas på din arbetsplats. Vi tror på mångfald, fördomsfri rekrytering och schyssta villkor – vi finns här för att stötta dig genom hela din karriär.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker - 1års". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTP Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Konsultchef
Denice Råholm denice@btp.se 0705893142 Jobbnummer
9949166