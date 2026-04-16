Elektrik sökes till växande byggföretag

2026-04-16
Elektriker sökes till växande byggföretag
Vi söker nu en driven och erfaren elektriker till vårt team!Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Vi är ett växande byggföretag som arbetar med renoveringar av bostäder, främst inom kök, badrum och golv. Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Installation och omdragning av el i bostäder
Byte av eluttag och strömbrytare
Installation av belysning och armaturer
Anpassning av elinstallationer enligt ritningar och kundönskemål
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande elsäkerhetsreglerKvalifikationer
Utbildad elektriker
Erfarenhet av elinstallationer i bostäder
God kännedom om svenska elsäkerhetsregler
Självständig och ansvarstagande
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@m4bygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M4 Bygg Totalentreprenad AB
(org.nr 559495-2870) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859693