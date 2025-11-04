Electronics Manager System and Verification Engineering
Challenge the Impossible
Om Beyond Gravity
På Beyond Gravity i Göteborg arbetar cirka 200 personer med utveckling och tillverkning av avancerad utrustning för användning i rymden. Våra huvudsakliga produkter är datorer för bärraketer och satelliter, mikrovågselektronik för telekomsatelliter och antenner för kommunikation mellan olika satelliter samt mellan satelliter och jorden.
Vi är en del av ett globalt företag, med huvudkontor i Schweiz, och tillsammans är vi ett team av 1800 personer i 6 olika länder, som utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Våra produkter används bland annat för att studera klimatpåverkan på jorden, stötta global kommunikation och utforska universums hemligheter - vi bidrar till att förbättra livet på jorden!
Ditt Team
Ingenjörsavdelningen i Göteborg består av runt 60 anställda plus konsulter, som verkar inom ett flertal olika expertisområden inom elektronikutveckling. Sektionen för System och Verifikation består av chefsingenjörer, systemingenjörer och verifikationsingenjörer, och har det övergripande ansvaret för design och verifikation av våra digitala produkter, som omborddatorer och interfaceenheter. Ditt team har centrala roller i våra projekt, både i kundprojekt och i intern produktutveckling, och ansvarar för den tekniska kommunikationen med våra kunder.
Ditt Uppdrag
Som chef för sektionen System and Verification Engineering arbetar du nära tillsammans med övriga sektionschefer, vars team ansvarar för den detaljerade designen, såsom elektronikkonstruktion, mjukvaru och FPGA-utveckling, och mekanikkonstruktion, samt med projektledare och marknadsteam.
Du ansvarar för att fortsätta bygga upp och coacha ett högpresterande team, med fokus på att genomföra våra projekt och produktutvecklingar med gott resultat, och skapa en stark kultur av innovation och ständiga förbättringar. Ditt ansvarsområde täcker också utvecklingsprocess och arbetssätt i teamet.
Tjänsten innefattar bland annat:
Leda och utveckla ditt team, och skapa motivation, en god arbetsmiljö och en positiv laganda.
Ansvara för att sektionen har erforderliga resurser och kompetenser, och att nödvändiga resurser tillsätts i våra projekt, produktutvecklingar och tekniskt offertarbete.
Driva utvecklingen av relevanta ingenjörsprocesser och säkerställa kostnad, kvalitet och kundnöjdhet inom ditt ansvarsområde i projekten.
Bygga vidare på och utveckla samarbetet med övriga delar av organisationen, som andra ingenjörssektioner, men också produktion, projektledning och marknad.
Tillsammans med övriga chefer inom ingenjörsavdelningen säkerställa en god utveckling både av avdelningens förmåga att möta tekniska utmaningar och dess ekonomi.
Om Dig
Vi tror att du är högskoleutbildad inom ett relevant ingenjörsområde, t.ex. elektronik, mjukvara eller rymdteknik, eller har en motsvarande teknisk bakgrund, och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Du har erfarenhet från ledande roller, med intresse för ledarskap och ledarskapsutveckling, och är duktig på att coacha ditt team. Erfarenhet från rymd- eller flygindustrin, eller andra komplexa områden, samt en förståelse för relevanta ingenjörsprocesser och metoder är en fördel.
Dina personliga egenskaper är viktiga, och som ledare i vår verksamhet drivs du av att motivera medarbetarna i ditt team att växa och utmana sig själva. I ditt arbete är du intresserad av att hitta lösningar snarare än att fokusera på problemen och vågar samtidigt vara kreativ i dina förslag till åtgärder. Med din vilja att samarbeta över organisatoriska gränssnitt har du förmågan att se helheten, värdera situationer, förstå konsekvenser och prioritera rätt uppgifter för ditt team.
Are you ready for lift-off?
Våra värdeord - passion, tillsammans, och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Skicka in din ansökan genom att klicka på Apply Now senast den 30/11/2025. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta: Erika Hult | Erika.Hult@beyondgravity.com
För frågor rörande tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Breno Silva | breno.silva@beyondgravity.com
