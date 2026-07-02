Electronics Engineer till Test Development
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2026-07-02
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som elektronikingenjör hos oss på Test Development får du arbeta med utveckling av avancerade elektrotekniska system - från idé till färdig produkt. Du kommer att vara delaktig i konstruktion, test, verifiering och i vissa fall även programmering av elektronik, i nära samarbete med både interna och externa intressenter.
Arbetet kräver en god helhetsförståelse för både hårdvara och mjukvara. Du har erfarenhet av att arbeta med scheman, signal- och integritetsanalys samt simulering av blandad analog och digital elektronik.
Som elektronikingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Ta fram sammanställnings- och detaljkonstruktioner såsom kablage, ritningar och kretskort utifrån kravspecifikationer.
Läsa, tolka och arbeta utifrån teknisk dokumentation.
Använda, utveckla och förbättra mätteknik för att säkerställa produktkvalitet och prestanda.
Utföra testning, verifiering och felsökning av instrument- och elektronikprodukter.
Delta i produktutvecklingens olika faser - från koncept till färdig lösning.
I rollen kan det förekomma resor, både inom Sverige och internationellt. Arbetet är placerat på vårt kontor och sker i huvudsak på plats. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
För att trivas hos oss tror vi att du är en nyfiken, kommunikativ och prestigelös problemlösare med god samarbetsförmåga. Du är högskole- eller civilingenjör inom elektronik, eller har motsvarande relevant arbetslivserfarenhet inom området.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap inom:
Elektronik.
Analog och digital mätteknik.
Testning, komponent- och mätteknik.
Meriterande kompetenser:
Testkompetens inom elektriska och elektromekaniska produkter (luft, komponent- och instrumentkunskap).
Erfarenhet av arbete med test och testprogrammering.
Hårdvarunära programmering, exempelvis i C++.
Vi söker dig som är en nyfiken och mångsidig elektronikingenjör som trivs med variation i vardagen. Rollen är bred och ger dig möjlighet att arbeta med flera delar av produktens livscykel, vilket passar dig som vill utvecklas tekniskt och ta ett helhetsansvar.
Du har en stabil teknisk grund och ett lösningsorienterat arbetssätt. Utifrån din tidigare erfarenhet erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling genom individuella utvecklingsplaner samt ett nära samarbete med erfarna kollegor.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i augusti/september.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9988480