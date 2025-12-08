Electronics Engineer - SciBase
People Value AB / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-12-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Value AB i Sundbyberg
, Stockholm
, Sigtuna
, Uppsala
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad medicinteknik som bidrar till bättre vård och tidig upptäckt av hudcancer och hudrelaterade sjukdomar? SciBase växer och söker nu en erfaren Electronics Engineer som vill ta en central roll i utvecklingen och produktionen av våra världsledande diagnostiklösningar.
Om SciBase SciBase är ett svenskt medicintekniskt bolag med rötter i Karolinska Institutet. Vi utvecklar och tillverkar avancerad teknik, baserad på elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för användning inom huddiagnostik. Vår produktplattform Nevisense används världen över för att förbättra tidig diagnostik och prevention inom dermatologi. Vi är ett engagerat team med global räckvidd, baserade i Sundbyberg (huvudkontor) och Uppsala (produktion) och med nära samarbeten med partners i Europa och USA.
Om rollen
Som Electronics Engineer hos SciBase blir du en nyckelperson i vårt R&D-team. Du kommer främst att arbeta med hårdvaruutveckling - att designa, testa, underhålla och dokumentera både nya och befintliga produkter. Rollen innebär även ett nära samarbete med vår produktionsverksamhet i Uppsala, där du stöttar med felsökning, support och förbättringsarbete.
Här får du möjlighet att arbeta brett inom MedTech: från utveckling och kvalitetssystem till regulatoriska frågor, testning, produktlivscykel och produktionstekniskt stöd. Vi erbjuder en roll där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas tillsammans med ett innovativt och globalt företag.
Arbetet sker både i Sundbyberg och i produktionen i Uppsala där du förväntas vara på plats regelbundet (ca 40-60 % vid behov). Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Planering, utveckling och test av elektronik för SciBase produkter
Underhåll av elektronikdokumentation (BOM, scheman, PCB-layout etc)
Underhåll och förbättring av utvecklingsmiljöer och labbutrustning
Framtagning och uppdatering av konstruktions-, test- och verifieringsspecifikationer
Support till produktionen i Uppsala, inklusive felsökning och reparation av defekta enheter
Säkerställa att produkter följer relevanta standarder och regulatoriska krav
Medverka i R&D-projekt inom framför allt hårdvara men även vara support inom mjukvara
Testning av produkter och identifiering av avvikelser
Hantering av tekniska avvikelser, kundärenden och kalibreringsarbete Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom elektronik, medicinteknik eller liknande
Minst 5 års erfarenhet av elektronikdesign eller liknande hårdvarunära utvecklingsarbete
Goda kunskaper inom hårdvaruutveckling, felsökning och praktiskt labbarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att hantera många uppgifter parallellt och driva arbetet framåt självständigt
Meriterande för rollen
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta nära produktion eller industrialisering.
Erfarenhet av medicintekniska produkter och standarder (t.ex. ISO 13485)
Erfarenhet av electrical safety och EMC för medicinteknik
Embedded systems
Programmering i C/C++ eller Python
Linux Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du initiativtagande, strukturerad och har öga för detaljer. Du är lösningsorienterad, flexibel och trivs både med att arbeta självständigt och i team. Att växla mellan utveckling, test, dokumentation och produktionssupport är något du ser som en rolig utmaning!
Vi kommer löpande att intervjua kandidater. Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 December 2025. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Value AB
(org.nr 559232-0005), http://www.peoplevalue.se Arbetsplats
People Value Kontakt
Cecilia Hållner cecilia.hallner@peoplevalue.se +46 709 50 41 00 Jobbnummer
9634418