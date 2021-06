Electro Technology Engineer Till Ostp I Örnsköldsvik - Experis AB - Elektronikjobb i Örnsköldsvik

Experis AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik2021-06-29OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria processrör och rördelar. De har tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda och ägs av Agave Srl och Outokumpu. I Örnsköldsvik arbetar ca 155 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.Detta är ett mycket spännande arbete där du kommer få arbeta brett inom digitalisering med många olika projekt. Du planerar din arbetsdag själv efter verksamhetens behov och arbetet innebär mycket eget ansvar. Vi letar därför efter dig som motiveras av utmaningar och som brinner för att ständigt utveckla dig själv och företaget du jobbar på. Låter det som ett jobb för dig?2021-06-29I rollen som electro technology engineer kommer du att verka inom industriell IT och vara en länk mellan digitaliserings- och automations projekt i olika former såsom utvecklare, projektledare och programmerare. Vidare kommer du att bevaka den utveckling som sker inom digitalisering och automation, både vad gäller mjukvara samt teknisk utrustning och framlägga förslag om hur detta kan överföras till företaget. Fokus skall ligga på resurssnåla och miljöförbättrande åtgärder.I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:* Att finna affärsmöjligheter inom digitalisering och automation genom att utveckla ny teknik och optimera befintlig utrustning* Att implementera digitaliseringslösningar såsom t.ex. maskinavläsning för återrapportering och spårning och skapa självlärande lösningar för produktionsapparaten.* Att finna automationslösningar som kan implementeras i produktionen.* Agera projektledare vid specifika utvecklingsprojekt.Vem är duVi söker dig som har akademisk utbildning gärna med inriktning automationsteknik, robot, data eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Befattningen kräver flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling.För att lyckas i rollen tror vi att du är en driftig problemlösare med ett stort tekniskt intresse som ständigt vill lära nytt och är öppensinnad och entusiasmerande för ny teknik och förändringsarbete. Som person är det viktigt att du är analytisk, strukturerad, lyhörd och har en hög samarbetsförmåga. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och känner dig trygg i att jobba självständigt. Du ska ha ett stort driv och engagemang med en ödmjuk attityd.Då arbetet innebär mycket kontakter med olika partners krävs det goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.I den här rekryteringen samarbetar OSTP med Jefferson wells och du kommer att bli anställd hos OSTP. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mats Andersson på telefonnummer: 026-66 30 22 eller via e-post: mats.andersson@jeffersonwells.se Vi ser fram emot att höra från dig! Sista ansökningsdag är 2021-08-15Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-10Experis AB5835954