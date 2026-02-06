Electrician Technician
2026-02-06
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
El-tekniker
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du får utvecklas, bidra och växa tillsammans med engagerade kollegor? Nu söker vi flera El-tekniker till våra team inom Driftsäkerhetsfunktionens avdelningar inom gjutning, bearbetning, montering och industriell media - både dig med gedigen erfarenhet och dig som är i början av din karriär.
Om rollen
Som El-tekniker hos oss kommer du att arbeta med bland annat programmering, felsökning och utveckling av våra system och maskinlösningar. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter nyfikenhet, problemlösningsförmåga och gott samarbete.
Arbetet är varierande och innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med andra tekniker, ingenjörer och produktion.
Ditt uppdrag
• Utföra, utveckla och analysera eltekniskt arbete inom driftsättning och service
• Programmera, felsöka och optimera styrsystem
• Analysera och lösa tekniska problem i samarbete med kollegor
• Bidra till vidareutveckling av våra processer och tekniklösningar
• Dokumentera arbetet enligt våra rutiner
Vi erbjuder
• En arbetsplats med stark teamkänsla och högt tekniskt kunnande
• Möjlighet att påverka, utvecklas och växa i din roll
• Spännande teknikmiljö och varierande arbetsuppgifter
Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon av oss!
Gjutning, Johnny Hendeby +46 790624858
Bearbetning, Annica Grahn +46 728623766
Montering, Anna Olsson +46 728623720
Industriell Media, Leif Fredriksson +46 735588114
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vi söker dig som
• Är utbildad elektriker, eltekniker eller automationstekniker
• Antingen har gedigen erfarenhet - eller vill utvecklas inom området
• Har en naturlig nyfikenhet och förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska lösningar
• Trivs med att samarbeta, kommunicera och dela kunskap
• Är driven, strukturerad och lösningsorienterad
Vi välkomnar sökande i alla åldrar och med olika bakgrunder och erfarenheter - oavsett kön eller identitet.
Meriterande kompetenser
Har du erfarenhet av något av följande är det ett stort plus:
• PLC-programmering och felsökning
• Siemens S7 och/eller TIA Portal
• Allen-Bradley
• Vision-system
• Robotprogrammering eller robotautomation
• Avancerad felsökningsprogrammering
Har du inte jobbat med allt? Ingen fara - vi värdesätter rätt inställning och viljan att lära! Ersättning
