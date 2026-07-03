Eldriftsingenjör
Kungsbacka Kommun / Elektrikerjobb / Kungsbacka Visa alla elektrikerjobb i Kungsbacka
2026-07-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad?! Mycket av det arbete vi utför varken syns eller hörs, men det skulle omedelbart märkas om det upphörde. Vårt jobb är en förutsättning för att leva och verka i Kungsbacka kommun. Hos oss får du engagerade kollegor som med glädje hjälper dig in i din roll. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som eldriftsingenjör hos oss
Som eldriftsingenjör hos oss kommer du att verka inom hela området för Förvaltningen för Teknik. Det innebär allt från elanläggningar för bredband, dricksvatten, avfall och avlopp. Vid behov kan du behöva hoppa in som eltekniker.
Du säkerställer elanläggningsansvaret genom att:
ha fortlöpande och periodisk kontroll samt övervakning av anläggningarna
ansvara för märkning, dokumentation och tillträde
upprätta och uppdatera förteckning över tekniks elanläggningar
utforma och informera om skötsel- och driftinstruktioner
utveckla riktlinjer avseende elsäkerhet
tillse att drift, underhåll och förnyelse av elanläggningar och eldriftrum utförs
se till att riskanalyser och egenkontroller på elanläggningar görs och att arbeten på anläggningar genomförs av behörig personal
ansvara för att elsäkerhetsregelverk och direktiv följsPubliceringsdatum2026-07-03Profil
Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du har god förmåga att samordna arbete, arbetar strukturerat och har fokus på kvalitet. Du är praktiskt lagd, tar egna initiativ och trivs med att arbeta proaktivt. Du ser förbättringsarbete som en naturlig del av det dagliga arbetet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
gymnasiekompetens fullständigt program med inriktning mot el.
flerårig relevant erfarenhet inom området.
B-körkort.
god kunskap om elsäkerhetslagen och förordningen samt elsäkerhetsföreskrifterna.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete som elektriker inom industri.
auktorisering AL enligt ELSÄK-FS 2017:4.
Läs gärna mer om oss
Du kommer att ingå i enheten för Dricksvatten. Vi är en grupp på 10 personer bestående av drifttekniker, eltekniker och IT-tekniker. Förutom ansvar för dricksvattenproduktionen så är elteknikerna och IT-teknikerna även betydelsefulla för att få spillvattnet till reningsverken och att det renas. Vi trivs väl tillsammans och kombinerar skratt, seriositet, engagemang och värme på ett trivsamt sätt.
Förvaltningen för Teknik | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Beredskapstjänstgöring ingår vilket kräver en maximal restid till Kungsbacka centrum från hemmet på 60 minuter.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Jobb | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 augusti. Under sommaren kan svarstiderna vara något längre än vanligt.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
enhetschef
Niklas Lindén niklas.linden@kungsbacka.se 0300-834907 Jobbnummer
9990433