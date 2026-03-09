Eldriftledare
Elektrikerjobb / Växjö
2026-03-09
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med ett flertal siter i Sverige. Nu behöver vi anställa en Eldriftledare till vårt drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i Braås. Är du en erfaren Elektriker? Har du jobbat med arbetsledning och stort ansvar samt gillar att utveckla, effektivisera och ge exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen
Genom din kompetens inom el, ansvarar du för den eltekniska funktionen i kundens fastigheter. Du utför tillsyn, skötsel, service, reparation, montage, installation och avhjälpande underhåll. Arbetsuppgifterna innebär också felsökning och analys av problem inom elsystem samt identifiering av brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för elanläggningarnas drift och säkerhet samt för att elanläggningarna följer och kontrolleras i enlighet med gällande lagar och myndighetskrav. I dina arbetsuppgifter så ingår omkopplingar inom hög- och lågspänning, hantering av driftorder inom det förebyggande underhållet samt att utfärda arbetsbevis. Vidare förväntas du vara delaktig i projekt i rollen som tekniskt sakkunnig. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och dokumentation. Du leder och medverkar i små och stora projekt tillsammans med dina medarbetare där du förväntas säkerställa att vi upprätthåller angivna funktionskrav inom ramen för tjänsterna.
Det är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i din roll:
• Tillsyn, skötsel, service, reparation, montage, installation och avhjälpande underhåll.
• Kontinuerlig och regelbunden kundkontakt med fokus på att uppfylla kundens förväntningar.
• Ansvar för operativa frågorna och utveckla dessa i samråd med Site Manager och övriga kollegor i driftområdet.
• Ansvar för att arbetet bedrivs i enlighet med avtalat kontrakt.
• Ansvar för och säkerställer utveckling av uppdraget så att kontraktet vid varje tillfälle drivs så effektivt som möjligt.
• Kontakt med underleverantörer - ta in offerter, beställa samt följa upp.
• Ansvar för att utföra riskhantering vid planerat arbete eller störning.
Vem söker vi?
Du är utbildad Elektriker med flerårig erfarenhet - gärna från Industrifastigheter samt har tidigare erfarenhet som Teamledare El och/eller Eldriftledare. Du har ECY-certifikat samt kunskaper inom relevanta lagar och regelverk inom området. Mycket meriterande: ESA-utbildning. Heta Arbeten, Lift- och Truckkort, Säkra Lyft, Hög Höjd, Mobila Arbetsplattformar. B-kort är ett krav.
Du är en engagerad och kommunikativ person som strävar efter att leverera resultat vilka överträffar uppsatta mål. Då arbetet innebär många personliga kontakter både inom och utanför organisationen krävs en god samarbetsförmåga samt ett intresse för människor. Du har goda kunskaper i svenska - i både tal och skrift. Hög IT-mognad med erfarenhet av MS-Office och ärendehanteringssystem.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Utöver CV och PB, vill vi att du bifogar utbildningsintyg, arbetsintyg samt andra relevanta intyg och certifikat - t ex ECY och ESA.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
