Eldriftansvarig till Stockholm eller Göteborg
Coor Service Management Aktiebolag / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2026-07-24
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Är du en sann lagspelare som förstår vikten av teammedlemmarnas olikheter för att tillsammans nå framgång? Är du trygg och kompetent i din yrkesprofession som eldriftansvarig? Då är du kanske en av oss! Välkommen till Coor - hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären och din tekniska kompetens.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som Eldriftansvarig kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett arbetsteam som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur.
Huvudsakliga ansvarsområden
Säkerhet och Efterlevnad: Etablera och upprätthålla anläggningsspecifika riskanalyser, rutiner och instruktioner. Samt säkerställa att lagar, förordningar och säkerhetsrutiner följs. Säkerställ korrekt dokumentation och efterlevnad av elarbeten, stöd platschefer och bevaka kompetensutveckling hos berörd personal.
Team- och Entreprenörssamordning: Tillsätta och delegera rollen eldriftledare, säkerställ att enbart behöriga projekt- och serviceentreprenörer anlitas och kommunicera säkerhetsregler, policy och skötselanvisningar.
Kontroll och Inspektion: Följa upp och utveckla arbetssätt för regelbundna kontroller och specialinspektioner av elanläggningar och tillhörande utrustning. Dokumentera åtgärder och säkerställ snabb korrigering av eventuella brister.
Utbildning och Information: Organisera strategisk utbildning i elsäkerhetsfrågor och säkerställa att personal arbetar enligt uppdaterade säkerhetsföreskrifter.
Dokumentation: Löpande uppdatera dokumentation om elsäkerhet, instruktioner och delegeringar i enlighet med gällande lagstiftning och företagsrutiner. Skapa och upprätthålla rutiner för hantering av dokumentation kopplad till elanläggningar.
Incidenthantering: Implementera rutiner för olycks- och tillbudsrapportering och ha nära samarbete med kund och entreprenörer vid utredningsarbete.
Förbättringsprojekt: Genomföra förbättringsarbeten för befintliga och nya anläggningar bland annat inom dokumentation och elsäkerhet. Bidra till drift- och underhållsfrågor vid ny- och ombyggnationer.
Vem är du?
Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Som person är du trygg och nyfiken och har en positiv och lyhörd kommunikation med kollegor, kund och underleverantörer.
Vi söker dig som:
Har gedigen kunskap inom elsäkerhetslagen, Svensk branschpraxis och SSEN 50110.
Är gymnasie- eller högskoleingenjör med inriktning mot el, alternativt projektledare med flerårig erfarenhet av arbete med elsäkerhet och standarder. Erfarenhet av arbete med underhåll, elkraft och arbete med större processanläggning är meriterande.
Har en stark dokumentations- och organisationsförmåga.
Är intresserad av utveckling inom elbranschen och håller dig ajour med nyheter och trender samt delar information inom verksamheten.
Är drivande med förmåga att självständigt agera och fatta beslut.
Har körkort och möjlighet att ibland resa i tjänsten.
Har ett förtroendeingivande sätt och har lätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt med kunder och leverantörer.
Har du dessutom tidigare erfarenhet av att leda andra är det meriterande.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag 8-17
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10010862