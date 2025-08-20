El-projektör/Beredare till Eltel
Har du erfarenhet av elprojektering och vill vara med och utveckla elnätet i sydvästra Sverige? Eltel är i en spännande tillväxtfas och söker nu nya kollegor som vill arbeta med hela projektprocessen - från planering till genomförande. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen ansvarar du för elberedningar vid ny- och ombyggnation samt vid underhålls- och servicearbeten. Arbetet innebär nära kontakt med beställare, myndigheter och andra samarbetspartners, där din planeringsförmåga och noggrannhet blir avgörande. En viktig del av tjänsten är att säkerställa att dokumentation och rapportering alltid är uppdaterad, samt att hantera ÄTA-arbeten på ett korrekt sätt.
Du erbjuds
• Attraktivt förmånspaket och goda arbetsvillkor
• Möjlighet att växa och utvecklas i ett företag i tillväxt
• Projektering och detaljplanering i samråd med kund
• Upprätta arbetsinstruktioner, checklistor och arbetsordrar
• Materialbeställningar och bokning av resurser
• Hantering av trafikanordningsplaner och tillstånd
• Kontakter med markägare, myndigheter och underentreprenörer
• Upprätta avbrottsplanering och samordna sambyggnadsprojekt
• Delta i uppstartsmöten och säkerställa kvalitet genom hela projektet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom elteknik eller motsvarande område
• Har erfarenhet som distributionselektriker, elektriker eller liknande roll
• Har arbetat flera år med elprojekt och besitter relevant projektvana
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lokalnätprojektering inom elnät
• Utbildning/certifiering inom EBR, BAS-P/BAS-U
• Utbildning inom ESA
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Affärsmässig
• Självständig
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar både självständigt och tillsammans. Vår arbetskultur präglas av god stämning, samarbete och frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning.
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!"
Läs mer om Eltel här! Ersättning
