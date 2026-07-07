El-montörer
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ronneby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ronneby
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i rekryterings- & bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Nu söker vi el-montörer till en av våra kunder utanför Ronneby.Arbetsuppgifter
Som El-montör kommer du arbeta i ett team och tillsammans med andra montera mekaniska och elektriska komponenter. Montering görs efter anvisningar av krets- och ellinjeschema. Arbetet bedrivs inomhus.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker bör ha utbildning inom el på minst gymnasienivå, ha minst två års erfarenhet ifrån arbete som montör eller elektriker. Som person ska du vara noggrann, kunna kommunicera väl på svenska samt ha lätt för att samarbeta med andra. Då montering sker via anvisningar av krets- och ellinjeschema bör du kunna förstå hur man kopplar via dessa. B-körkort är ett krav.
Information och kontakt
För mer information kontakta rekryteringskonsult Emma Moding, 0455-61 27 03.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se
Välkommen att söka tjänsten snarast då vi har löpande urval, senaste ansökningsdag är 5/8.
Tjänsten är en hyrrekrytering, dvs att du först är anställd hos Wikan Personal innan du förväntas övergå i anställning hos kunden.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Saltsjöbadvägen 1a (visa karta
)
371 56 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Emma Moding +46 455 61 27 03 Jobbnummer
9994965