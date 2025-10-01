El-montör med fordonsintresse
Dina arbetsuppgifter kommer inkludera påbyggnationer, installation av elkomponenter och montagearbete i fordon. Du kommer ansvara för att utföra olika typer av elarbeten i fordon samt montera olika komponenter enligt specifika instruktioner. Vidare kommer du att ha kontakt med kunder för att förstå deras behov och önskemål samt ge professionell service och support. Du kommer att vara en viktig del av teamet som säkerställer att arbetet utförs effektivt och kvalitativt. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och kräva noggrannhet, teknisk kompetens och god kommunikationsförmåga. Om du har ett brinnande intresse för fordonsindustrin och är skicklig på elinstallationer, kan detta vara rätt roll för dig.Profil
Du är en engagerad och motiverad individ med god teknisk kunskap och ett stort intresse för fordon. Du är lyhörd och har erfarenhet av att arbeta med elschema och kopplingsschema. Du är van vid att utföra monteringar och har goda kunskaper inom verktygsanvändning. Dessutom är du självgående och har förmågan att arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Du är noggrann och har öga för detaljer för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och i enlighet med företagets riktlinjer. Din passion för fordon och din tekniska kompetens gör dig till en idealisk kandidat för denna roll.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
