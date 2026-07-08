El-ingenjör till SeaPattern
Skill Kompetenspartner AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
SeaPattern bygger nu upp ett nytt specialistteam för ett säkerhetskritiskt projekt. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla avancerade tekniska lösningar där kvalitet, driftsäkerhet och leveransförmåga står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där komplex problemlösning, innovation och samarbete är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av ett erfaret team som drivs av att skapa robusta system för samhällsviktig verksamhet – där varje leverans har betydelse.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla och integrera de elektriska system som driver våra turbininstallationer. Rollen omfattar allt från elektrisk systemarkitektur och konstruktion av elskåp till testning, driftsättning och tekniskt stöd ute i fält.
Du har ett helhetsansvar för elsystemet genom hela utvecklingscykeln, från de första prototyperna till färdiga, driftsatta system. Ditt mål är att säkerställa robusta, tillförlitliga och högpresterande lösningar som uppfyller gällande krav och standarder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Utforma elektriska systemarkitekturer för turbinplattformar.
Integrera OEM-motordrifter och nätanslutna växelriktarsystem.
Konstruera lågspänningsställverk och elskåp för trefassystem.
Ta fram kopplingsscheman, elscheman och teknisk dokumentation.
Stödja installation, driftsättning och testning på plats.
Du blir en del av en snabbfotad ingenjörsorganisation där samarbete, initiativförmåga och eget ansvar värderas högt. I ett typiskt projekt kan du arbeta med att välja elektriska komponenter, ta fram layout för elskåp, felsöka system under driftsättning eller samarbeta med kollegor för att förbättra systemens tillförlitlighet och prestanda.
Huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla robusta och säkra lösningar för elektriska system.
Konstruera och driftsätta elskåp för lågspänningssystem med trefas.
Säkerställa att systemen uppfyller tillämpliga standarder och regelverk för nätanslutning.
Delta i utveckling av prototyper och driftsättning i fält.
Upprätta och underhålla kopplingsscheman, enlinjescheman, elscheman och teknisk dokumentation.
Bidra till stycklistor (BOM) och tillverkningsdokumentation.Profil
Vi söker dig som kombinerar gedigen teknisk kompetens med ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs med att ta ansvar, samarbeta med andra och hitta lösningar på tekniska utmaningar i en dynamisk utvecklingsmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller ett närliggande tekniskt område.
Minst fem års praktisk erfarenhet av elkonstruktion eller utveckling av elektriska system.
Erfarenhet från industri-, marin- eller förnybar energisektor.
Du har god kunskap om motordrifter, frekvensomriktare och nätanslutna elsystem samt erfarenhet av konstruktion och driftsättning av elskåp. Du är van vid att ta fram tydliga elscheman och teknisk dokumentation och kommunicerar obehindrat och professionellt på både svenska och engelska.
Som person är du nyfiken, engagerad och trivs med att omsätta idéer till fungerande lösningar. Framförallt tycker du om att bygga, testa och vidareutveckla verkliga system, inte bara att konstruera dem på ritbordet.
Vårt erbjudande
På SeaPattern får du möjligheten att arbeta nära tekniken och samtidigt bidra till lösningar som stärker samhällsviktiga funktioner. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och projektens framgång.
Vi värdesätter engagemang, professionalism och samarbete, och söker dig som vill vara med och bygga långsiktiga lösningar för framtiden.
Placeringsort: Linköping
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett team som arbetar med några av de mest spännande tekniska utmaningarna just nu?
Välkommen med din ansökan till SeaPattern.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar SeaPattern med Skill.
Urval påbörjas under vecka 32.
Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Lena Johansson, lena.johansson@skill.se
eller Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
. #LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991841-2093425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9997490