El- och instrumenttekniker till NG Nordic
2025-10-22
Har du erfarenhet inom el och instrumentering - eller är du nyutexaminerad och redo att ta nästa steg i karriären?
NG Nordic söker en engagerad el- och instrumenttekniker som vill arbeta i en varierad och utvecklande roll nära driften.
OM TJÄNSTEN
NG Nordic erbjuder innovativa och hållbara lösningar inom avfallshantering och återvinning. Genom att återvinna material som plast, papper, glas och metaller bidrar företaget till en cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan. Fokus ligger på att optimera processer för att skapa långsiktigt hållbara resultat.
Du välkomnas till en stabil arbetsplats där många medarbetare väljer att stanna och utvecklas över tid. Här blir du en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Som el- och instrumenttekniker får du en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerheten på anläggningen. Arbetet består främst av planerat och löpande underhåll, men även av akuta insatser vid behov.
Du erbjuds
• Möjlighet till utveckling och ansvar på sikt
• En varierad roll med tekniskt innehåll och omväxlande vardag
Dina arbetsuppgifter
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på processutrustning
• Felsöka, utreda händelser och identifiera förbättringsmöjligheter
• Genomföra ombyggnationer och elinstallationer
• Stötta vid oplanerade avbrott och underhållsinsatser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom el-teknik, alternativt erfarenhet som instrumenttekniker eller elektriker
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, detta ska framgå tydligt i din ansökan för att vi ska hantera den
• Innehar körkort B
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av automation, framförallt ABB 800XA
• Kunskap i programmering och styrsystem
• Erfarenhet av flödesteknik, elkonstruktion eller industriarbete
• Elbehörighet B
• Truckkort
Vem är du som person?
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och bidrar till en god stämning i teamet. Du behåller lugnet även när tempot är högt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant, är självgående och har lätt för att samarbeta. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och ser tekniska utmaningar som en chans att utvecklas.
Övrig information
• Arbetstid: Måndag-fredag 7-16.00
• Tjänsten inkluderar beredskap var femte vecka, med en inställelsetid på 1 timme
• Placering: Norrtorp, utanför Kumla
Vår rekryteringsprocess
