El- & Automationsingenjör
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Vill du arbeta nära produktionen och vara med och utveckla framtidens hållbara livsmedelsproduktion? Trivs du i en teknisk roll där automation, el och praktiskt arbete möts? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Din roll
Kärt barn har många namn - och den här rollen är inget undantag. Kanske har du kallat dig industrielektriker, instrumentelektriker, automationstekniker, automationsingenjör eller produktionstekniker inom el/automation. Oavsett titel är det din kompetens vi är ute efter.
Hos oss ligger tyngdpunkten på automation, nätverk och styrsystem (ca 70 %), med en naturlig koppling till vanligt förekommande elarbete. Du kan komma från en elbakgrund och vara nyfiken på automation - eller tvärtom. Det viktiga är att du trivs i gränslandet och vill fortsätta utvecklas.
Vi söker nu en ersättare till en erfaren kollega som går i pension, samtidigt som vårt behov av automationskompetens växer.
Till vår anläggning i Örebro söker vi därför en El- och automationsingenjör som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av vår produktion, fastighet och tekniska försörjningssystem.
Rollen kombinerar arbete med styr- och automationssystem med praktisk elkompetens i produktionsmiljö. Du tillhör Fastighet & Media och arbetar nära både produktion och underhåll, där du bidrar med din kompetens i Örebro samt inom våra fastighets- och mediasystem i Kumla.
Här är beslutsvägarna korta och idéer blir snabbt verklighet. Vi erbjuder en familjär miljö med hög teknisk kompetens - och en pågående modernisering av våra system där du får stora möjligheter att påverka lösningar på riktigt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ditt fokus är på underhåll, felsökning och vidareutveckling av styr- och automationslösningar inom produktion och lager såväl som att säkerställa teknisk tillgänglighet gällande el och automation. Men även att:
Bidra i utveckling och modernisering av befintliga, delvis äldre, automationslösningar inom fastighetsstyrning
Utföra eller beställa elarbeten vid anläggningen i Örebro
Arbete med fastighets- och mediasystem såsom elförsörjning, ånga, tryckluft och ventilation
Utöver programmering, felsökning och idrifttagning av styr- och reglersystem ingår även praktiskt elarbete i produktionsmiljö, exempelvis felsökning och åtgärder kopplat till maskiner och styrskåp, upp till 1000 V (ej elinstallationer).
Vem är du?
Vi söker dig som i grunden har en teknisk utbildning inom el/automation (yrkeshögskola, högskola eller motsvarande) eller likvärdig erfarenhet och god erfarenhet inom automation, el, mekatronik eller närliggande område. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du även har:
God kunskap om gällande regler, föreskrifter och standarder samt ett starkt säkerhetstänk
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
PLC- och HMI-programmering
Idrifttagning, provning och felsökning i produktionsanläggningar
Hydraulik
Som person tar du naturligt ansvar och är lösningsorienterad såväl som flexibel och gillar att få saker att hända. Du är lika bekväm med att arbeta självständigt som tillsammans med andra och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Våra fabriker i Närke - där teknik, utveckling och tradition möts
Orkla Foods anläggningar i Örebro och Kumla är en central del av vår svenska produktion och en plats där framtidens livsmedelsindustri tar form. Här möts lång industrikompetens och stark mattradition med modern teknik, automation och ett tydligt fokus på hållbar utveckling. Att jobba i våra Närke-fabriker innebär också fördelarna av ett starkt lokalt sammanhang, med närhet till natur, god livskvalitet, stabilitet och korta pendlingstider, samtidigt som du är en del av ett internationellt FMCG-bolag med starka varumärken och långsiktiga ambitioner.
Vi erbjuder en kultur präglad av mod, nyfikenhet och samarbete - där människor får växa och där idéer tas på allvar. Tjänsten är tillsvidare placerad i Örebro (Åbyvägen 11) men del av arbetet sker även vid anläggningen i Kumla. Här arbetar du nära ditt team och våra tvärfunktionella samarbetspartners - något som är en viktig del av både lärandet, kulturen och vårt gemensamma sätt att driva utveckling framåt.
Information och ansökan
Låter detta som din nästa utmaning? Ansök senaste den 24 maj 2026 men vänta inte med ansökan då vi arbetar med löpnande urval. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Christian Johansson, Fastighets- och mediachef Närke
Telefon: 070-546 53 70 E-postadress: christian.johansson@orklafoods.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta
David Magnusson: david.magnusson@orklafoods.se
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302)
ÅBYVÄGEN 11
)
701 31 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fabriken I Örebro Jobbnummer
9893768