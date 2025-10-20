El och kablage montör sökes för omgående anställning
2025-10-20
Vår kund i Nyköping som verkar inom tillverkningsindustrin, söker nu driven person som vill ta chansen att prova på nya karriärs möjligheter. Är du praktiskt lagd och vill testa ett nytt spännande jobb hos en global arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter? Då kanske det här är tjänsten för dig!

Om tjänsten
I rollen som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara montering av kablage och delvis lödning av elektronik. Det innebär att du kommer få arbeta med moment som enklare el kopplingar, kabel dragning, och sammansättning av företagets världsledande produkter från start till mål.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Lönen är enligt kollektivavtal
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och vill arbeta som montör. Du gillar att arbeta med händerna och har god samarbetsförmåga, är en ansvarstagande lagspelare som jobbar effektivt och tar ditt arbete på största allvar.
Du fungerar bra både självständigt och i gruppsammanhang.
Meriterande är om du besitter några av följande egenskaper och har teknisk intresse
Noggrann
Strukturerad
Ansvarstagande
Bra färgseende
Fingerfärdighet
Vi önskar att du har förståelse när det kommer till ritnings läsning.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
