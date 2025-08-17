El lärare till Praktiska täby - 100 %
2025-08-17
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om jobbet
Om Praktiska Gymnasiet Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
Välkommen till gemenskapen!
Om Praktiska
Publiceringsdatum2025-08-17Om tjänsten
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare till vårt El- och energiprogram med inriktning elteknik. Tjänsten är på heltid (100%). Du kommer att undervisa både praktiskt och teoretiskt samt vara mentor för elever i årskurs 2 och 3.
En viktig del av uppdraget är APL-ansvar, vilket innebär att följa upp elevernas praktik, etablera nya APL-platser och säkerställa kvaliteten på befintliga samarbeten i branschen. Eleverna på praktiska Gymnasiet Täby är lärlingar vilket innebär att 50% av utbildningen sker ute på praktikplats ( APL) och 50% av undervisningen sker på skolan.
Vem är du?
Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet inom elteknik och en bred förståelse för branschen.
Har lärarlegitimation med behörighet inom el- och energiprogrammet, eller är en erfaren elektriker med intresse av att bli yrkeslärare (vi kan hjälpa dig att komplettera pedagogisk utbildning).
Är pedagogisk, strukturerad och har en vilja att inspirera och engagera elever.
Gillar att arbeta i team och samarbeta med kollegor, elever och branschföretag.
Som yrkeslärare hos oss kommer du att:
Undervisa och handleda elever i både praktiska och teoretiska kurser inom el och energi.
•
Planera och genomföra undervisning enligt gymnasieskolans läroplan.
Samarbeta med arbetslivet för att ge eleverna en verklighetsförankrad utbildning.
Stödja elevernas individuella utveckling och anpassa undervisningen efter deras behov.Så ansöker du
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Sarah Dlol på 0766772601 eller via mail sarah.dlol@praktiska.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
(org.nr 556257-5786) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
9461666