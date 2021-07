El Lärare Till Praktiska Gymnasiet Bromma - Praktiska Sverige AB - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-07-03Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola. Sedan dess har vi vuxit och idag har vi 33 skolor runt om i Sverige. Hos oss går elever som vill börja jobba. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft - och utbildar därefter.Läs mer om oss på www.praktiska.se. Välkommen till gemenskapen!Om verksamheten:Praktiska Gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet efter sitt livs bästa skoltid. Praktiska Gymnasiet har sedan 1999 utvecklat en modell för gymnasiala lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Idag driver vi 33 gymnasieskolor från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 5000 elever och cirka 800 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt, detta för att utbildningen ska bli den bästa för våra elever.Uppdragsbeskrivning:Nu behöver vi på Praktiska Gymnasiet Bromma stärka upp vår personalstyrka med en yrkeslärare till El- och energiprogrammet, med inriktning elteknik.2021-07-03Vi söker dig som har lärarbehörighet eller har motsvarande pedagogisk erfarenhet samt goda ämneskunskaper. Du har även god branschkännedom samt praktisk erfarenhet från branschen.Du har ett särskilt intresse av att utveckla samarbetet mellan bransch och skola. Vidare har du god förmåga att anpassa undervisningen till elevernas behov samt ett stort intresse att arbeta med ungdomar som satsar på yrkesutbildning. Du har intresse och förmåga att fungera och ta ansvar som mentor. Har du en god förmåga till samarbete och vilja att arbeta i arbetslag kommer du att trivas hos oss.Tycker du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig ser vi fram emot din ansökan. Vi kan erbjuda en spännande och lärorik arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan personal och erbjuder dig även god möjlighet att påverka ditt arbete.Tjänsten är på 100 % med start 2 augusti eller enligt överenskommelse. Praktiska Utbildning AB satsar på friskvård och har ett bra trygghetspaket för sina anställda. För mer information om oss som företag, gå gärna in på vår hemsida www.praktiska.se Skicka ansökan tillsammans med meritförteckning, eventuell legitimation och ett personligt brev.Vid frågor kan ni kontakta Caroline Asplund, rektor på Praktiska Gymnasiet Bromma, caroline.asplund@praktiska.se eller till biträdande rektor Rebeccah Ripås, rebeccah.ripas@praktiska.se Sista dag för ansökan är 210718 men vi intervjuar fortlöpande för tjänsten och den kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, var därför snabb in med din ansökan.Vänlig märk din ansökan med "Ellärare"Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-18Praktiska Sverige AB5845200