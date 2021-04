Eksjö tingsrätt söker ordningsvakt (vikariat) - Sveriges Domstolar - Väktarjobb i Eksjö

Sveriges Domstolar / Väktarjobb / Eksjö2021-04-09Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarnaOm Eksjö tingsrättEksjö tingsrätt är en öppen och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare.Vi är idag drygt 20 anställda och tingsrätten har ett målkansli samt en administrativ funktion. Vi söker nu en lösningsorienterad vikarierande ordningsvakt under sommaren.2021-04-09Som ordningsvakt ingår du i tingsrättens administrativa funktion. Du ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet i domstolens lokaler samt att såväl besökare som domstolens personal känner sig trygga och i övrigt får en god service.I arbetsuppgifterna som ordningsvakt ingår tjänstgöring vid förhandlingar, på allmänna ytor och i receptionen. Du ansvarar för tekniken i förhandlingssalarna. Du hanterar arbetsuppgifter kring larm- samt in- och utpasseringssystemet, första hjälpen, brandskydd och besöksrutiner.Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för bemanningen av tingsrättens reception. En stor del av arbetstiden upptas av andra arbetsuppgifter som t.ex. utlämnande av allmän handling, förfrågningar från besökare, vaktmästarsysslor, nämndemannahantering, beslut om ersättning till kallade personer, arkiv liksom även viss mål- och ärendehantering.Du har fullgjort treårig gymnasieutbildning och har ett giltigt ordningsvaktförordnande. Du har hög IT- och teknikmognad och intresse för sådana frågor. Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Innehav av körkort är ett krav.Arbetet som ordningsvakt vid tingsrätten är ett lagarbete som kräver stor mognad, flexibilitet samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du trivs med att växla mellan praktiskt och administrativt arbete, är lösningsorienterad och har en utpräglad ansvars- och servicekänsla.Domstolen strävar efter en jämn könsfördelning Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. Tingsrätten eftersträvar även mångfald bland personalen avseende ålder och kulturell bakgrund.För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till 2021-08-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Sveriges Domstolar5683110