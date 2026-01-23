Ekonomistuderande ekonomiassistent till Domstolsverket.
2026-01-23
Nu söker vi dig som är erfaren ekonomiassistent med tidigare erfarenhet från myndighet.
• Omfattning: Deltid vid behov/extraarbete för student. (perioden juni-aug är det sommarvikariat heltid)
• Start: februari/mars
• Längd: 5-9 månader
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Jönköping.
Du kommer organisatoriskt att tillhöra Enheten för ekonomiadministration, som ansvarar för verksamhetens löpande ekonomiska redovisning.
Enheten består av nio medarbetare och en enhetschef. I rollen som ekonomiassistent kommer du huvudsakligen att arbeta med hantering och kontering av leverantörsfakturor. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella vid behov.
Uppdraget erbjuder en utvecklande tjänst där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i fakturahantering och ekonomiadministrativa processer i en större organisation.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är hantering och kontering av leverantörsfakturor. Även andra ekonomiadministrativa arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma beroende på behov.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• studerar ekonomi/redovisning på högskolenivå och vill kombinera arbete och studier,
• har tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete,
• har vana av att arbeta i ekonomisystem,
• har goda kunskaper i Office-paketet, främst i Excel,
• har god förmåga att uttrycka sig i svenska språket i tal och skrift.
Du bör ha:
• erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom Domstolsverket,
• erfarenhet av Unit4 ERP, som är Domstolsverkets ekonomisystem.
Du är:
• noggrann och strukturerad,
• ansvarstagande,
• självgående och hjälpsam,
• serviceinriktad.
Du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet.
Meriterande om du är ekonomistudent under pågående utbildning på Jönköping Universitet.
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in på dig, ja då skall du såklart söka tjänsten vi länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
