Ekonomistudent till meriterande extrajobb!
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-13
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Är du en nyfiken ekonomistudent som tycker om struktur, administration och att förstå hur saker fungerar bakom kulisserna?
Vill du samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet hos ett etablerat företag där du får arbeta nära erfarna kollegor och utvecklas inom ekonomi? Då kan det här vara extrajobbet för dig!
Om rollen
Vi söker nu två engagerade ekonomistudenter till ett långsiktigt deltidsuppdrag hos ett välkänt svenskt företag inom finansiella tjänster.
Du blir en del av ekonomiavdelningen och kommer att stötta teamet där behovet är som störst. Rollen är bred och varierad, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta med flera delar av ekonomifunktionen samtidigt som du lär dig verksamheten och utvecklar din förståelse för ekonomiska processer.
Arbetet omfattar cirka två dagar per vecka under terminerna och du förväntas kunna arbeta mer under sommaren och andra längre studieuppehåll.
Det här kommer du att göra
Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhetens behov, men kan bland annat innebära att du:
Stöttar teamet inom Accounts Payable (leverantörsreskontra) och Accounts Receivable (kundreskontra).
Hjälper till med fakturahantering och andra administrativa arbetsuppgifter.
Avlastar ekonomiavdelningen vid arbetstoppar.
Arbetar i företagets affärssystem och bidrar till effektiva arbetsflöden.
Deltar i förbättringsarbete och kommer med idéer kring processer och system.
Vi söker dig somStuderar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har minst två år kvar av dina studier.
Kan arbeta cirka två dagar i veckan under terminerna.
Har möjlighet att arbeta mer under sommaren och andra längre studieuppehåll.
Talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet.
Ett intresse för Excel och administrativa processer.
Ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta i olika system.
Nyfikenhet kring digitala verktyg och AI, exempelvis ChatGPT.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gärna tar ansvar och tycker om att lära dig nya saker.
Du är nyfiken, engagerad och trivs i en miljö där det händer mycket. Samtidigt har du ett strukturerat arbetssätt och tycker om att förstå hur processer fungerar för att kunna hitta smartare arbetssätt.
Om arbetsplatsen
Du kommer att arbeta hos ett etablerat företag inom finansbranschen där utveckling, samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Ekonomiavdelningen arbetar i en modern systemmiljö och befinner sig i en spännande utvecklingsfas där digitalisering och effektivisering står högt på agendan. Här får du möjlighet att lära dig av erfarna kollegor, ta stort eget ansvar och bygga värdefull erfarenhet parallellt med dina studier.
Övrig informationOmfattning: Deltid, cirka två dagar per vecka.Start: Mitten av augusti eller enligt överenskommelse.Placering: Stockholm.Anställningsform: Konsultuppdrag via OIO.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
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111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Jobbnummer
10001843